Comics, intervista al sottosegretario Crimi: "Investirò il ministro dell'importanza dell'evento"

domenica, 4 novembre 2018, 20:58

di eliseo biancalana

Il sottosegretario con delega all'editoria Vito Crimi è stato oggi a Lucca Comics and Games per incontrare gli editori dei giochi da tavolo e quelli dei fumetti. Una visita istituzionale, ma avvenuta in maniera discreta e senza eventi pubblici.

"Vengo tutti gli anni a Lucca Comics, quindi sono un appassionato del fumetto e del gioco in generale" ha detto a La Gazzetta di Lucca il senatore del Movimento 5 Stelle, che ha comunque voluto precisare che quest'anno la sua visita non aveva niente di ludico.

Siciliano d'origine, il sottosegretario è stato oggi particolarmente colpito dalle drammatiche notizie che provengono dalla sua regione, dove ben 12 persone sono morte a seguito del maltempo. Il sottosegretario ha comunque accettato di rilasciare a La Gazzetta di Lucca una breve intervista sul contenuto della sua visita istituzionale, durante la quale ha anche incontrato il sindaco Alessandro Tambellini, il direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina e il presidente Mario Pardini.

Senatore Crimi, perché è venuto a Lucca Comics and Games?

Il mio obiettivo era quello di incontrare editori, sia del gioco che del fumetto, e cercare di capire quali sono le prospettive, come funziona in questo momento il mercato. In Italia abbiamo dei talenti e ho scoperto che abbiamo anche delle aziende italiane che fanno dei giochi da tavolo esportati all'estero. È stata un'ottima occasione di lavoro e ho intenzione di coinvolgere anche il ministro stesso per comprendere meglio questo mondo, che è in crescita. Non subisce la crisi.

Cosa le hanno detto gli editori del settore?

Gli editori del gioco da tavolo lamentano il fatto che il gioco da tavolo è associato ai giocattoli, mentre in realtà con il gioco da tavolo si fa cultura, si fa strategia. Si imparano le regole dello stare insieme, tramite il contratto del gioco si impara a stare insieme. Per quelli del fumetto c'è probabilmente da rivedere la distribuzione, oggi c'è anche Amazon che comunque ha un ruolo importante nella distribuzione del fumetto. Però fondamentalmente anche loro vorrebbero essere un po' presi in considerazione come mondo e non associati a tutto il mondo dell'editoria in maniera completa. Non hanno dei rappresentanti di categoria, forse è anche un bene, quindi si può discutere con le grandi realtà italiane.

Si è parlato in passato che il governo potesse sostenere Lucca Comics and Games.

Io sono un fruitore dell'evento, sono venuto qua gli anni passati, sono venuto quest'anno in veste ufficiale. Sicuramente investirò il ministro Bonisoli (beni culturali ndr) dell'importanza di questo evento, ma non tanto dell'evento in sé, della cinque giorni, ma di tutto il mondo che gira intorno a Lucca e questo evento, che è una cosa che non si limita ai cinque giorni. Quindi anche il Museo del fumetto e altre cose. Coinvolgerò il ministro, per quello che posso fare, per attenzionare questo mondo. Magari l'anno prossimo possiamo avere il ministro qui.