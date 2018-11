Comics



Diego Luna e Michael Pena: "A Lucca Comics sentiamo il calore e la passione dei fans"

sabato, 3 novembre 2018, 14:22

di Donatella Beneventi

A Lucca, nello spazio Press cafè, conferenza stampa di due divi amati dal pubblico di Netflix: Diego Luna e Michael Pena, protagonisti della serie "Narcos", presente in palinsesto da anni, ma che da quest'anno avrà una veste del tutto nuova, innanzitutto come ambientazione; dalla Colombia si arriva in Messico, con la lotta al narcotraffico che vede coinvolti vari segmenti della società messicana e statunitense.

L'intervista ai due attori si è svolta in un clima di enorme entusiasmo: entrambi hanno manifestato grande interesse intorno alla kermesse lucchese, dove il contatto con il pubblico e i fans "non ha nulla a che fare con le convention cinematografiche, dove i critici possono promuovere o bocciare un film".

Sia Diego che Michael hanno parlato del ruolo all'interno della serie, rendendosi conto della responsabilità nei confronti del pubblico e sapendo che affrontare il tema del narcotraffico è un'impresa affascinante, ma molto delicata: "Non è solo una lotta fra bene e male - dice Luna - ma qualcosa di più. L'impegno è quello di contribuire all'informazione, specie verso i giovani, che sappiano da dove viene la droga e che rotte segue".

"Vorrei anche - dice Michael - che le persone apprezzassero la qualità della recitazione di un bel gruppo di attori messicani e il grande sforzo organizzativo".

Non lesinano battute sulla loro vita privata: "Siamo due persone normali, io ho due figli e vorrei che vedessero quello che faccio al cinema e in TV, per cui ho piacere di realizzare anche serie adatte a loro. Non ho una vita da super eroe, mi piace giocare a scacchi, giocare a golf."

Fra le domande, una sulla politica di Trump nei confronti del Messico, che giunge proprio nei giorni delle elezioni di medio termine: "Trump ha promesso tante cose che poi non ha fatto - dice Luna- però più che altro ci preoccupa la polarizzazione della politica, o con me o contro di me. Questo va detto e bisogna come comunità mondiale, di essere coinvolti e battersi per un mondo migliore. Con questa serie noi vogliamo far vedere cosa è il Messico oggi".