Domenica 4 novembre il raduno Walking Dead

sabato, 3 novembre 2018, 14:42

Moltissimi gli appuntamenti previsti anche per l'ultima giornata di Lucca Comics & Games. A 30 anni dalla scomparsa di Andrea Pazienza, Lucca Comics & Games ha scelto di andare oltre le commemorazioni formali e di celebrare l'artista con il progetto Figli di Paz, in collaborazione con il Centro Fumetto Andrea Pazienza, ARF! Festival e Coconino Press. Attraverso una serie di clip virali - brevi interviste diffuse nei canali social di Lucca Comics & Games, curate dal giornalista Luca Raffaelli - i principali autori del fumetto italiano hanno raccontato il "loro" Paz. Questo percorso virtuale si concluderà domani, domenica 4 novembre (ore 12, Teatro del Giglio) con un emozionante evento tra fumetto, ricordi e contributi inediti.

Alle 15 in Sala Robinson Chiesa di San Giovanni l'incontro Cosa succede nel mondo del fumetto oggi? Un'occasione per fare il punto sulla situazione del fumetto e non solo con i direttori delle principali case editrici. Partecipano: Massimiliano Clemente (Tunué), Claudio Curcio (Comicon Ed.), Francesco "Ratigher" D'Erminio (Coconino), Tito Faraci (Feltrinelli), Michele Foschini(BAO), Marco Marcello Lupoi (Panini), Michele Masiero (Bonelli), Orsola Mattioli (Oblomov), Simone Romani (Rizzoli Lizard), Claudia Bovini(Starcomics), Marco Schiavone (BD/J-POP), Matteo Stefanelli (Fumettologica) e Emanuele Vietina (Lucca Comics & Games).

Protagonista dello Showcase delle ore 16 in sala Tobino sarà il Visual Effects Supervisor Dave Fogler. Per più di 20 anni nell'Industrial Light & Magic, azienda fondata nel 1975 da George Lucas, Fogler ha partecipato alla creazione degli effetti visivi di 23 film tra i quali Star Wars: The Force Awakens(2015), Pacific Rim (2013), Avatar (2009), Transformers (2007), and Star Wars: Episode I (1999).

Nel corso dell'incontro Fogler esplorerà la storia di una delle navi più amate ed iconiche del cinema, la Millennium Falcon, regalandoci una visione unica dentro l'universo di Star Wars e Industrial Light & Magic, forza principale dell'industria degli effetti visivi.

Alle 16.00, all'Auditorium San Girolamo andrà in scena Il bivio, I Seguridad Social e Paco Roca in concerto evento all'insegna del talento, della creatività e dell'innovazione. Dall'incontro del cantante José Manuel Casañ con il famoso fumettista Paco Roca è nato infatti il progetto editoriale e musicale Il bivio (tradotto in Italia da Tunué). Apriranno il concerto gli Animali pericolosi, band che ha per frontman Marco Nucci.

Sempre alle 16, in Area performance è prevista l'Asta di Beneficenza delle opere appositamente realizzate "live" dai principali ospiti di Lucca Comics & Games 2018.

Per i più piccoli (dalle 9 alle 19, Real Collegio) Lab Lego: 150 kg di mattoncini Lego e Lego Duplo a disposizione per costruire liberamente e dare sfogo alla fantasia! Sempre al Real Collegio alle 16.30, Coniglietto Bing: un laboratorio creativo a cura di YouTube Kids, l'app progettata per le menti curiose dei più piccoli.

Alle 11 lungo il viale delle Mura, Occidente vs Oriente: eroi fantasy occidentali contro i personaggi del fantasy orientale. Tolkien e Martin contro l'immaginario di Hayao Miyazaki.

Alle 16.30, Japan Live, Raduno Walking Dead il gruppo cosplay italiano nato dall'amore verso la serie televisiva AMC The Walking Dead, per la sua storia e per i suoi personaggi.

Alle 19 sul Palco del Baluardo S. Donato, i Wind Rose live. In attesa del quarto album la band power metal porta a Lucca le sue sonorità tolkeniane.

Per quanto riguarda l'Area Movie di Lucca Comics & Game a cura di QMI Stardust segnaliamo in mattinata (ore 11, Teatro del Giglio) Master of Horror parte 2. La Villa Diodati del terzo millennio: Junji Ito, Dave McKean, Alberto Dal Lago e il regista Ruggero Deodato (accompagnato dall'artista spagnolo Miguel Angel Martin), insieme per evento speciale tra Cinema e Fumetto per celebrare all'insegna della creatività e dell'eccellenza il bicentenario della pubblicazione di Frankenstein.

Inoltre Lucky Red porterà a Lucca lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, protagonista di uno speciale panel (ore 14.30, cinema Astra) dedicato a La Befana vien di notte, nuova commedia diretta da Michele Soavi e interpretata da Paola Cortellesi e Stefano Fresi, in sala dal 27 dicembre 2018.

L'ultima giornata di Lucca Comics & Games vede il videogioco grande protagonista. Al Samsung Esport Palace andranno in scena tornei di due tra i giochi più famosi e popolari degli ultimi anni: League of Legends e HearthStone. I fan del MOBA di Riot avranno l'imperdibile opportunità di partecipare al coaching di uno dei Pro player più forti nel panorama mondiale. Infatti, a partire dalle 15,30, Jizuke darà consigli su strategie e metodi di approccio alla Landa degli Evocatori.

Al TIM Dome partiranno gli ultimi tornei di Asphalt 9, con le iscrizioni aperte dalle 11. Sempre all'ex padiglione Cavallerizza, a partire dalle 17, i visitatori potranno partecipare al divertente meet&greet con i ragazzi dei Mates, pronti ad intrattenere la folla con la loro inconfondibile simpatia.

L'ESL Cathedral vedrà l'ultimo grande torneo in programma in questa edizione, con tutti gli occhi puntati su Destiny 2. La competizione è stata organizzata dalla più grande community italiana del titolo Bungie, i THE TOWER.