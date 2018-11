Comics



Ecco il programma di sabato: Nick Drnaso, primo fumettista candidato al Man Booker Prize

venerdì, 2 novembre 2018, 22:14

Domani a Lucca Comics & Games, alle ore 12 in Sala Robinson incontro con Nick Drnaso: "Un fumettista al Manbooker Prize". La sua graphic novel "Sabrina" è il primo fumetto tra i candidati al prestigioso premio letterario. Fake news, paranoie complottiste e deliri social in uno stile affilato e privo di qualsiasi retorica, capace di raccontare l'attualità meglio di qualsiasi saggio. Probabilmente la novità più importante del momento. Alle 16 sempre in sala Robinson, Leo Ortolani, l'autore del celeberrimo anti-supereroe Rat-Man anticiperà tutti i segreti di "Cinzia", il suo primo romanzo grafico inedito, in cui viene finalmente svelata la storia di Cinzia Otherside, il postino transgender, tra i personaggi più amati della sua serie

Lucca Comics & Games presenta alle 17.30 all'Auditorium Fond. Banca del Monte "Comics Talks: Cinque buone ragioni per fare fumetti": una nuova tappa di una riflessione pubblica sull'identità contemporanea del fumetto, attraverso le motivazioni e le strategie di alcuni tra gli autori di primo piano, in Italia e all'estero.

Continuano in Area Performance gli appuntamenti con i grandi sopiti della manifestazione che realizzano dal vivo opere che saranno poi saranno messe all'asta per finanziare progetti di beneficenza. Oggi si susseguiranno Veronica Ciancarini, Neil Adams, Sean Chuang, Jérémie Moreau, Charls Forsman, Lucio Ruvidotti.

Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, con più di 130 milioni di abbonati in oltre 190 paesi, torna per la seconda volta a Lucca Comics & Games (Area Movie a cura di QMI- Stardust) con uno speciale appuntamento dedicato ad una delle serie più amate del suo ricco catalogo: "Narcos: Messico", la serie che racconta le origini della moderna guerra della droga messicana, andando dritto alle sue radici. Alle 15.00 presso l'Auditorium San Francesco si terrà un Panel nel corso del quale i fan potranno incontrare i due protagonisti, Michael Peña e Diego Luna. Per arrivare preparati all'appuntamento, alle ore 13.00 presso il cinema Astra, Netflix propone anche la preview del primo episodio di "Narcos: Messico". La nuova serie originale sarà disponibile dal 16 novembre in tutti i paesi in cui il servizio Netflix è attivo.

Alle 16.15 in Piazza San Michele, Disney Cosplay World Record, raduno di tutti i cosplayer Disney Classic in collaborazione con Principesse Disney e Disney Cosplay Italia per battere il record di 250 figuranti presenti. Mentre alle 18.00 per le vie del centro storico di terrà Animali Fantastici Parade a cura di Associazione HP Back to Hogwarts e Flash Mob con accensione della bacchetta gigante "Lumos Maxima".

In serata, ore 19.00 sul Palco Baluardo San Donato il concerto Un viaggio d'Anime: l'approdo uno spettacolo per tutte le età con Stefano Bersola, accompagnato dalle bellissime voci degli ANIMEniacs Corp, dalla cartoon cover band Bim Bum Bam e da diversi ospiti. Alle ore 21.30 torna sul palco del Teatro del Giglio di Lucca, nella sua quinta edizione, Voci di Mezzo, lo spettacolo che unisce le grandi voci del cinema, i classici del fantasy, la musica e l'illustrazione. Celebri doppiatori leggeranno brani da "Il Signore degli Anelli", "Harry Potter", "Il Trono di Spade" e "La Storia Infinita", accompagnati da un suggestivo quintetto musicale mentre l'illustratore Antonio De Luca disegnerà in diretta, dando ulteriore corpo alle magiche suggestioni di questa serata. Tra i protagonisti il grande Francesco "Gollum"" Vairano.

Il sabato a Lucca Comics & Games 2018, nella sua parte videoludica, è all'insegna della competizione. In piazza Santa Maria (Esport Palace), dalle 9 inizieranno le registrazioni per i tornei di OverWatch/Clash of Clans, mentre dalle 11 al Tim Dome ( Cavallerizza) si aprono le iscrizioni per il torneo giornaliero di Asphalt 9. L'Auditorium San Francesco, alle 15, ospiterà il panel sul terzo capitolo della fortunata saga di Kingdom Hearts, targata Square Enix. L'evento vede la presenza di Shinji Hashimoto, Executive Producer che, oltre ad introdurci nel magico mondo di gioco, parteciperà ad una sessione di Q&A moderata da Francesco Fossetti di Everyeye. Dalle 14.30, tutti i fan Blizzard potranno assistere e partecipare alla parata cosplay che avrà inizio dal palco e percorrerà le mura fino a giungere alla Casermetta San Regolo, dimora Blizzard per questa edizione di Lucca C&G. Nell'auditorium San Romano (ESL Cathedral) si terranno le Finali Nazionali del torneo di League of Legends che proseguirà nella giornata di domani a partire dalle ore 10.