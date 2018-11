Comics



Elisabetta Abela come Lara Croft, protagonista della graphic novel “L’unica verità”

giovedì, 1 novembre 2018, 15:36

di daniela nardi

Gli ingredienti per intrigare i lettori ci sono tutti: mistero, belle donne, arte, musica, archeologia. La graphic novel “L’Unica verità”, edizioni Erasmo, presentato stamattina all’auditorium di S. Girolamo, ha come protagoniste l’archeologa Elisabetta Abela, il duo musicale Le Noir, ma anche la famiglia Guinigi ed in particolare Ilaria del Carretto e la città di Lucca e narra, in modo romanzato e con un alone di mistero, il ritrovamento della vera tomba di Ilaria del Carretto ad opera della Abela.

La disegnatrice ed ideatrice Laura Tedeschi ha spiegato come questo progetto di coniugare musica e fumetto si basi su storie vere (l’anno scorso il fumetto era incentrato sulla Suite n. 6 di Bach) e quest’anno, su un’intuizione di Elisabetta Agonici (coordinatrice e produttrice esecutiva), il team tutto femminile che lo compone ha deciso di chiedere ad Elisabetta Abela la sua disponibilità per diventare una delle protagoniste del nuovo episodio. L’archeologa ha accettato con entusiasmo e così “L’unica verità” ha preso forma. Si è creata una grande sinergia tra l’archeologa - felice di poter mettere a disposizione del progetto la sua esperienza professionale ed alcuni documenti fotografici della scoperta della tomba di Ilaria del Carretto - le artiste che compongono il duo Le Noir co-protagoniste del racconto nei panni di agenti sotto copertura, e tutto il team creativo.

Il racconto è ovviamente romanzato ma, come ha sottolineato l’archeologa, contiene una serie di elementi reali che vanno al di là della scoperta della vera tomba di Ilaria del Carretto effettivamente realizzata da Abela, ma anche ad esempio il momento in cui la protagonista appare per la prima volta nel fumetto. La Abela è raffigurata infatti in Cambogia, dove effettivamente si trovava quando le fu chiesto di occuparsi dei cassoni dei defunti della famiglia Guinigi nel complesso di S. Francesco. Altri elementi realistici sono la cagnolina Perla raffigurata nel fumetto sempre al fianco della sua padrona, così come lo è nella vita reale e soprattutto nei siti archeologici in cui lavora Abela, nonché l’emozione della scoperta, che traspare dal racconto e che è reale ogni volta che l’archeologa effettua ritrovamenti importanti. Nel caso della scoperta dei resti di Ilaria del Carretto, Abela ha spiegato che all’euforia iniziale per il ritrovamento subentrò la cautela, il timore di comunicare una notizia di tale portata che la spinsero ad effettuare ulteriori approfondimenti anche sugli oggetti ritrovati nei cassoni dei defunti, per avere la certezza che i resti fossero proprio quelli di Ilaria. Senza voler anticipare troppo, Abela ha sottolineato come anche il momento del crollo presente nel fumetto sia stato tratto da uno spunto reale effettivamente accaduto duranti i lavori ai cassoni dei defunti della famiglia Guinigi. Abela ha evidenziato come a Lucca ci sia ancora molto da scavare, uno dei siti più misteriosi e affascinanti sono per l’archeologa ad esempio le cantine di palazzo Guinigi che potrebbero celare molte interessanti scoperte. L’archeologa ha quindi più volte sottolineato come diventare la protagonista di un fumetto sia stata un’esperienza emozionante ed unica.

Co-protagoniste della graphic novel sono il duo Le Noir composto da Valentina Pecchioni voce e piano e Simona Liguori violino, che interpretano brani inediti per ogni storia e cover incentrati sulla figura femminile in ogni sua sfaccettatura.

Le Noir sono un prodotto editoriale/musicale molto particolare, nate da una collaborazione musicale tra Elisabetta Agonigi e Tania Montelpare (Lighea), che abbina musica e fumetti: le due ragazze sono infatti protagoniste sia del precedente volumetto "Suite n. 6" che de " L'unica verità", brano che è anche il titolo della graphic novel e lo saranno anche del prossimo racconto che concluderà la trilogia.

Il look de Le Noir richiama un po’ il burlesque e questo filo di sensualità caratterizza tutte le protagoniste del fumetto, che è stato realizzato volutamente in bianco e nero i colori che rappresentano per la disegnatrice Tedeschi gli estremi della vita, il bene e il male con in mezzo le mille sfumature del chiaroscuro.

Alkedo produzioni cine televisive & entertainment è il partner del progetto che ha curato l’ufficio stampa e l’immagine de Le Noir e che si è occupata dell’edizione musicale del video dell’“Unica verità”. Il prossimo video de Le Noir legato all’ultimo capitolo della trilogia del fumetto verrà realizzato da Alkedo molto probabilmente con la realtà aumentata.

“L’unica verità” è in vendita a Lucca alla libreria Ubik, a Luccalibri, presso lo stand dei Comics de Il Collezionista ed in alcune edicole di Lucca (quella in Via S. Croce, l’edicola Lorenzini in via Fillungo e dal Brancoli in Chiasso Barletti).