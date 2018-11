Comics



Francesco Pannofino presenta l’audiolibro, made in Audible, “Gli animali fantastici: dove trovarli”

giovedì, 1 novembre 2018, 12:14

di michele masotti

Il legame di Francesco Pannofino, uno dei più apprezzati doppiatori italiani e anche attore in alcune pellicole, e il capolavoro letterario-cinematografico Harry Potter è davvero indissolubile. Dopo aver prestato per gli otto film la voce ad Hagrid, personaggio cult della saga con protagonista il mago più famoso del mondo, l’artista romano è stato il narratore e la voce di tutti i protagonisti dell’opera di J.K. Rowling per Audible, società del gruppo Amazon e leader nell’audio entertainment. Un lavoro lungo e divertente, come riconosciuto dallo stesso Pannofino, che è stato apprezzato dal grande pubblico.

“Qui a Lucca ho avuto l’impressione di essere in un gigantesco set di genere fantasy: tutti vogliono divertirsi e per questo riscuote sempre un grande successo.” – ha dichiarato Pannofino- “Lucca Comics and Games ha il pregio di proiettare nel centro del mondo questa fantastica città. Premesso che sin da bambino mi è sempre piaciuto leggere, la cosa bella è trasformare la fantasia scritta di “Animali fantastici: dove trovarli” in voce.”

“ I più faticosi personaggi della saga di Harry Potter? Sicuramente gli elfi domestici, mentre è difficile scegliere il preferito.” – ha proseguito il doppiatore romano- “Sono tanti e tutti con delle caratteristiche differenti e al tempo stesso importanti. In età adolescenziale era un divoratore di fumetti, specialmente Topolino. Le mie letture attuali variano in base alle mie esigenze lavorative.”

Francesco Pannofino ha ripercorso la strada che lo ho portato ad imporsi come uno dei più richiesti doppiatori a livello nazionale. “Devo ammettere, senza falsa modestia, che sin da quando avevo 19 anni, questa sarebbe stata la mia strada.” – ha concluso Pannofino- “Ho cercato di mettere in pratica il mio presunto talento e farlo diventare una professione. Chi è bravo alla fine esce sempre fuori. Mi ha fatto un immenso piacere ricevere la testimonianza di persone non vedenti che hanno ricevuto emozioni dalla mia voce.”

Soddisfatto, e non poteva essere altrimenti, del positivo risultato ottenuto, anche in termini di riscontro del pubblico, il rappresentate italiano di questa App Marco Azzani.

“Poco di un anno fa, per la precisione il 21 settembre, abbiamo lanciato il primo Harry Potter per poi completare tutti e sette i capitoli dell’opera.”- ha spiegato il country manager di Audible- “L’Italia è la settima nazione dove Audible ha lanciato questa leggendaria saga sul mercato: non ho trovato ancora nessuna recensione negativa sull’immane lavoro svolto da Francesco. Audibile, che fa parte del gruppo Amazon, è in Italia da due anni e mette a disposizione dei propri fruitori ben 40.000 titoli. Sappiamo di avere un pubblico vario: si passa dal bambino di quattro fino alle persone di una certa età. Stiamo valutando se lanciare nei prossimi mesi anche il genere teatrale. Dalla prossima settimana scatterà l’Audible Accademy, aperta a tutti gli under 35, per sviluppare delle professionalità tuttora carenti nella filiera degli audio nel nostro paese.”