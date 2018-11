Comics



Giampaoli (Confesercenti): "Lucca Comics, un successo di tutta la città"

lunedì, 5 novembre 2018, 16:38

“Ormai rischiamo di ripeterci. Ma Lucca Comics and Games è l’immagine della nostra città in tutta Italia e all’estero. Un biglietto da visita che ogni anno riusciamo ad impreziosire grazie all’impegno di tutta la città”. Non poteva che essere entusiasta il commento di Esmeralda Giampaoli, presidente Confesercenti area lucchese, a consuntivo dell’ennesima edizione record dei comics lucchesi. “Oltre 251.000 biglietti venduti nonostante le allerte meteo ed il maltempo che ha flagellato l’Italia sfiorando solo, per fortuna, la Toscana. Una manifestazione che a dispetto di numeri incredibili per le dimensioni di Lucca – dice ancora Giampaoli – si snoda senza problemi. Merito degli organizzatori per la loro perfetta logistica, merito dei visitatori che dobbiamo ogni volta rimarcare per educazione e civiltà. Il popolo dei comics viene a Lucca e vive Lucca. Questo è il segno dell'attrattiva della città e della ricchezza della manifestazione che molto chiede ma moltissimo dà indietro. Un volano per l’immagine di tutto il territorio, uno dei principali veicoli di rafforzamento del brand del sistema Lucca come piace a noi: vitalità, accoglienza, storia, commercio, il tutto legato in modo organico nel concetto di luogo in cui vivere un'esperienza unica. Lucca è stata rappresentata così in tutta Italia – conclude la presidente - grazie alla presenza importante su media nazionali (riviste, quotidiani, TV, telegiornali, radio) di primissimo piano e in tutto il mondo grazie alle decine di giornalisti internazionali accreditati in fiera che tratteranno l'argomento nelle prossime settimane. Un dimostrazione di quanto sia fondamentale fare squadra per ottenere successo”.