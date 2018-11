Comics



Gianni Giuliano, the Voice

sabato, 3 novembre 2018, 16:27

di annalisa ercolini

A Lucca Comics and Games c’è Lui: la Voce. Fra cartoni animati, film, spot pubblicitari, telefilm e soap opera si arriva ad oltre un migliaio di volte che la sua Voce è entrata nelle nostre case.

Soltanto per citare alcuni cartoni animati e film d’animazione è la Voce di Capitan Harlock, Braccio di Ferro, Telespalla Bob nei Simpons, Cars 2, lo Stregatto in Alice Wonderland. Ma lui è anche la Voce di innumerevoli personaggi di telefilm come ad esempio La Tata o l’ispettore Derrick. E’ la Voce di attori di soap opera e del cinema: Matt Dillon, Michael Douglas, Michael Keaton e Jeremy Irons. E’ una Voce calda, sensuale, conturbante e non ti aspetteresti mai che fosse anche buffa, simpatica.

Ma di chi è questa Voce?

E’ un attore di cinema e teatro, doppiatore e direttore del doppiaggio italiano: Gianni Giuliano.

Quando c’è stato l’incontro con Capitan Harlock opera manga di Leiji Matsumoto?

Capitan Harlock l’ho incontrato nel 1979 come un prodotto diverso dal normale che era il cinema di animazione giapponese in quel momento. Il disegno, la tematica, la filosofia del personaggio erano un po' al di fuori degli schemi dell’animazione giapponese.

Quanto si è divertito e come ha usato la voce?

In effetti mi sono divertito molto. Nella voce ho adottato una sensazione, un’interpretazione. Nonostante i dialoghi fossero costruiti con grande attenzione da Renato Cominetti, nelle prime due serie, la possibilità della retorica, del tronfio e del linguaggio pompato fu evitata. Personalmente ho cercato di essere aderente all’idea mostrata dal personaggio: malinconico, determinato e con un sogno di libertà. Aveva un messaggio universale.

Poi c’è stato il telefilm La Tata.

Anche quella è stata un’esperienza notevole. Oltretutto c’è da dire che la Tata è un meraviglioso falso in atto pubblico. La Tata in origine è Ebrea, non era affatto di Frosinone. Un signore che ha creato il cinema italiano dietro le quinte ed era Guido Leoni si inventò questa cosa. Riuscì comunque in qualche modo, con salti mortali e capriole a far tornare i conti.

Fra tutti i personaggi della sua carriera a quale è rimasto più legato?

Capitan Harlock e Braccio di Ferro sono stati molto importanti e divertenti. Ho il piacere di doppiare molti attori tuttavia amo molto doppiare Jeremy Irons.

C’è un personaggio nei Simpons, Telespalla Bob, che è costretto a cantare.

Canto malamente. Solo una canzone tragica che è stata resa possibile. Adesso è un po' scomparso il personaggio. Arriva ogni tanto fa le due scene di cattiveria assoluta con esercizi di malcostume dopodiché sparisce un’altra volta.

In Italia non è valorizzato ed affermato il doppiaggio. Perché?

In realtà ci accusano che lo sia troppo. Molte piattaforme hanno il multi canale e quindi si può ascoltare anche in lingua originale. E’ comodo e un buon apprendimento per le lingue. Il passaggio in televisione o come diceva Edoardo “nell’elettrodomestico”, rende visibile una voce. Nell’immaginario si crea una faccia, poi nella realtà sapere che il tal doppiatore ha quel viso conviene sicuramente al nostro lavoro. Comunque il doppiaggio ha i suoi fans.

In diversi film e anche in uno spot pubblicitario è stato il doppiatore dell’attore Jeremy Irons. E’ la voce perfetta per quell’attore?

Questo non lo so, penso che vi sia una buona unione, un buon matrimonio. Poi ci sono dei colleghi eccellenti come Mario Cordova che lo ha doppiato parecchio. Mario è un ottimo attore e doppiatore. Per quanto mi riguarda è stato un piacere doppiare Jeremy Irons e penso che sia stata una buona fusione.

Ama leggere i fumetti? Se sì, quali?

Ho letto i fumetti ancora prima di fare l’attore, da ragazzino. E sono stato molto legato a Paperino perché mi era simpatico e poi ero un discreto appassionato di Tex Willer.

Cosa ne pensa di Lucca and Games? Secondo Lei è stato ben organizzato?

E’ la prima volta che vengo invitato come ospite, ne ho sentito parlare molto ed è un'emozione grande, non soltanto per quello che è capitato a me in questi due giorni, ma anche per quello che vedo. Nella mia storia ho conosciuto piuttosto bene il Festival di Spoleto che è un’invasione d’arte in una città bellissima e mi sembrava già potesse essere il massimo del potenziale dell’invasione. Penso che qui ci sia perlomeno 10 volte la popolazione di Lucca. Ci vorrebbe una settimana per vedere tutto!