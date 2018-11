Comics



Grande successo dell'iniziativa festival "Zero waste"

sabato, 3 novembre 2018, 20:39

Grande successo dell'iniziativa attuata da Lucca Comics & Games per ridurre la plastica che gli è valso il riconoscimento "Zero Waste - Rifiuti Zero".

Sono andati tutti esauriti sabato 3 novembre gli oltre 30 mila bicchieri riutilizzabili acquistati come un bel ricordo da collezione della manifestazione, hanno anche contribuito fortemente a ridurre il numero delle bottiglie di plastica usa e getta.

Per la prima volta, negli spazi ristoro interni al festival, e in alcuni punti in città, grazie alla collaborazione di Ristogest (general contractor food and beverage dal 2015) con Lucca Crea srl e Comune di Lucca sono stati distribuiti i bicchieri riutilizzabili. Inoltre,tutte le stoviglie e il packaging usati nei punti ristoro interni al festival sono interamente biodegradabili.

Il risultato è stato possibile grazie al grande senso civico del pubblico di Lucca Comics & Games e dei lucchesi.