I cosplayer di Blizzard pronti a invadere Lucca Comics & Games 2018

venerdì, 2 novembre 2018, 12:02

Blizzard torna a Lucca Comics & Games in grande stile. Tra le altre iniziative domani Sabato 3 novembre si terrà la “Welcome to Blizzard World”, la parata dei numerosissimi cosplayer ispirata i personaggi Blizzard, realizzata in collaborazione con l'organizzazione di Lucca Comics & Games. Alla parata parteciperanno il gruppo Blizzard Cosplayers Italy, Overwatch Cosplay Italia e tutti coloro che verranno a Lucca per interpretare uno dei tanti eroi degli universi Blizzard.

Il ritrovo per tutti i cosplayer sarà sabato 3 novembre sarà alle 13:30 nella zona dietro il palco (Baluardo San Donato), seguirà la presentazione dei gruppi sul palco per poi dare il via alla sfila alle lungo le mura. Il percorso della parata si concluderà presso la Locanda di Hearthstone al Baluardo San Regolo per la ormai foto di rito di tutti i fantastici cosplayer Blizzard.