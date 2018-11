Comics



I perché del libro su Cinzia Otherside in anteprima a Lucca Comics and Games

venerdì, 2 novembre 2018, 12:21

di giulia del chiaro

Nata a fianco di Rat-Man, nello spazio di una gag introdotta dall’autore, Leo Ortolani, all’interno della storia del 1989 che raccontava le origini dello stesso Rat-Man, oggi Cinzia Otherside ottiene il proprio palcoscenico esclusivo divenendo protagonista di un libro, in uscita la prossima settimana, ma già disponibile presso gli stand di Lucca Comics and Games, la cui architettura, per la prima volta, è tutta incentrata sul suo personaggio.

Il libro, un ampio volume di 240 pagine, in uscita ufficialmente l’8 novembre, è già disponibile in anteprima per i fan sugli stand di Lucca Comics and Games. “Molti personaggi comparsi in Rat-Man potrebbero tranquillamente vivere da soli – ha spiegato Leo Ortolani – ma sicuramente Cinzia è quello che meglio si presta alla costruzione di un’architettura che le veda protagonista.” Cinzia infatti, donna transessuale, dai muscoli prorompenti e solita indossare “sobri” completini leopardati, col tempo ha conquistato tutto l’affetto del pubblico facendo dell’uscita del libro “Cinzia” una necessità per raccontare ai lettori il personaggio, con i suoi “trenta centimetri in più”, sotto tutti i punti di vista finora rimasti inesplorati.

“La situazione vissuta da Cinzia è quella vissuta da molti di noi, da chiunque si trovi nell’impossibilità di ottenere qualcosa con tutta la frustrazione che ne deriva”, ha proseguito l’autore. Il personaggio nacque, infatti, come una battuta per finire con l’assumere il ruolo di metafora più ampia in grado di rappresentare tutte quelle persone che, a prescindere dalla loro sessualità, non riescono a raggiungere i propri sogni nonostante ad essi dedichino tutte loro stesse. Ecco che quello che per Cinzia rappresenta l’amore non corrisposto per Rat-Man per altri può essere un figlio desiderato che non arriva o un lavoro a cui si aspira da tempo senza successo.

“Cinzia”, infatti, è una storia di accettazione di sé tra umorismo e realismo profondo. La protagonista, da sempre personaggio positivo, carico di voglia di vivere ed autoironico, si presenterà in tutta la sua complessità mettendo a nudo i propri punti di forza e debolezza e tutta la sua umanità in una lotta continua tra il desiderio di essere se stessa e la pressione ad omologarsi.

Il libro in uscita, ha spiegato l’autore, non è nato dalla necessità di rimediare a qualche ingiustizia e mettere sotto una luce diversa il personaggio dal momento che, per quanto legato al tema della transessualità, con tutte le complessità che questo scenario può aprire, Ortolani ha sempre messo a nudo la sua ironia su Cinzia senza fronzoli e senza pensarci troppo ottenendo molti riconoscimenti positivi da parte del movimento italiano transgender. Il segreto di Ortolani è proprio quello di fare di ogni personaggio uno stereotipo: Rat-Man diventa lo stereotipo del supereroe, Brakko lo stereotipo del poliziotto e marito e lo stesso procedimento si estende anche a Cinzia facendone, come molte critiche hanno messo in luce, una macchietta, ma una macchietta il cui grande pregio è la capacità di andare oltre lo stereotipo che incarna.