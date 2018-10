Comics



Il campione di F1 Jean Alesi a Lucca per la sua E-Sport Academy

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:07

Lucca Comics & Games si anima di un programma ricco di oltre 2 mila eventi che si concentrano in 5 giorni dal 31 ottobre al 4 novembre 2018.

Il festival propone incontri unici e momenti esclusivi, davvero imperdibili come l'appuntamento con il pilota di Formula 1 Jean Alesi che il 1 novembre alle 12 (al Teatro del Giglio ingresso ritirando il ticket con biglietto e braccialetto) presenta la "Jean Alesi E-Sport Academy", una vera scuola, per la quale proprio a Lucca selezionerà (in piazza Santa Maria all'E-sport Palace) i migliori talenti italiani, capaci di guidare a livello professionistico sui circuiti di gara dei videogames dedicati alla velocità. Proprio la leggenda della Formula 1 Jean Alesi presenta la nuova struttura eSport dedicata al Sim-racing, fondata con il due volte campione del mondo GT Matteo Bobbi.