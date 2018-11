Comics



Il fascino dei "giornalini", fumetti italiani dal dopoguerra ad oggi

venerdì, 2 novembre 2018, 17:20

di gabriele muratori

Sono stati solo alcuni, e comunque nemmeno pochi, i fumetti umoristici rispolverati questo pomeriggio presso l'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino nato a partire dal secondo dopoguerra. Sulle orme del celebre "Corriere dei Piccoli" all'epoca già esistente, iniziarono a nascere settant'annii fa, i primi numeri tascabili, riportanti miriadi di personaggi per fumetti umoristici tra cui il mitico "Topolino". Tra le tante opere argomentate, gli autori in sala, hanno ricordato e mostrato le prime copertine di "Cucciolo", "Soldino", "Felix", "Geppo", "Braccio di Ferro", narrandone aneddoti, evoluzioni e origini di ciascuni di essi. Tra il pubblico, numerosi over 40 e 50 che hanno annuito caldamente nel ricordare i vecchi settimanali comprati per lire cento. Il folto palchetto composto dagli sceneggiatori e disegnatori Massimo Bonfanti, Pier Luigi Gaspa, Luca Boschi, Claudio Onesti, Guido Silvestri, Roberto Totaro, Moreno Burattini e Alfredo Castelli, hanno parlato di un pezzo di storia della fantasia made in Italy su carta stampata che oggi è oramai ritrovabile praticamente nei mercatini di fumetti usati. Tra questi anche i famosi cinquantenari Cattivik e Sturmtruppen, per non citarne ancora altri. Fumetti classici, genuini, che hanno fatto crescere e sognare intere generazioni di italiani, appassionati lettori e collezionisti incallito di storie fantastiche che invecchiano ma non tramontano mai.