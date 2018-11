Comics



Il giornalismo salverà il fumetto? Dibattito sul graphic journalism e le sue evoluzioni

giovedì, 1 novembre 2018, 18:50

di virginia volpi

Nell’era delle informazioni immediate e ipersintetiche, mentre il mondo sembra poter essere tutto racchiuso sullo schermo di un telefonino “intelligente”, la strana formula del graphic journalism sta conquistando uno spazio sempre maggiore.



Da qui il titolo dell’incontro “Il giornalismo salverà il fumetto?”, che ha visto Carlo Gubitosa, Matteo Stefanelli, Nicola Pesce e Marco Rizzo discutere per un’ora sullo strano fenomeno di un linguaggio sempre più incisivo e potente che può essere assimilato ad un media comune.



Carlo Gubitosa ha scritto pure un libro “Il giornalismo a fumetti - raccontare il mondo con il linguaggio della nona arte”, che funge anche da pratico manuale per chi vuole scrivere di fumetto o disegnare per l’informazione.

“Il graphic journalism - ha spiegato Gubitosa - è un incontro di tecnologie e linguaggi, che da tante nuove prospettive a questo mestiere; e la sua evoluzione, il comic journalism, potrebbe salvare la carta stampata dal declino. Il comic journalism, è l’equivalente del fotogiornalismo di riviste: quando è impossibile scattare delle fotografie, e le parole non bastano, allora si utilizzano i fumetti”.



“Attraverso questa collana forniamo dei mezzi per avvicinarsi a questa dimensione - ha aggiunto Nicola Pesce - e teniamo molto alla saggistica sul giornalismo a fumetti”.



Ma non è semplice: viviamo in un paese dove è difficile, per chi è abituato a consultare i classici media (giornali cartacei e sul web), imbattersi anche per sbaglio nel giornalismo a fumetti.

“Il colmo è che oggi noi ci approcciamo con un sentimento di entusiasmo e novità al giornalismo a fumetti - ha specificato Matteo Stefanelli - ma è vecchio proprio come gli altri mezzi di comunicazione. Il giornalismo classico l’ha sempre usato, si tratta di un antico e prezioso rapporto che va avanti da tanto, purtroppo non in Italia. Se si pensa alle origini del giornalismo a fumetti difficilmente non balzerà alla testa il nome di Joe Sacco, grande reporter di guerra degli anni ‘90. Ma già negli anni ‘20 e ‘30, nell’America socialista, la stampa del tempo si concentrò molto su questo fenomeno, partendo dalle copertine a fumetti e dalle caricature”.



Ed è proprio Marco Rizzo, a fine incontro, che dopo aver presentato un cortometraggio a fumetti dal titolo “Salvezza”, con immagini girate a bordo dell’Aquarius con la collaborazione della guardia costiera italiana, che tenta di rispondere alla fatidica domanda: ma il giornalismo salverà il fumetto?



“No grazie, questo non è il tempo in cui deve essere risollevato il fumetto - ha esordito - ma piuttosto è il contrario: sono certo che in questa fase storica ha prima bisogno di essere salvato il giornalismo vero, nel senso più profondo della parola”.

Foto di Giacomo Mozzi