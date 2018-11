Il prefetto di Lucca Maria Luisa Simonetti visita gli allestimenti nel cortile degli Svizzeri per il centenario della fine della prima guerra mondiale

Altri articoli in Comics

sabato, 3 novembre 2018, 20:39

Grande successo dell'iniziativa attuata da Lucca Comics & Games per ridurre la plastica che gli è valso il riconoscimento "Zero Waste - Rifiuti Zero"

sabato, 3 novembre 2018, 20:08

Orchi ed elfi neri, necromanti e crociati, guerrieri fantasy ma anche Tracer, Reaper e McCree. Erano davvero a centinaia i cosplayer che oggi hanno sfilato nella parata Welcome to Blizzard World, ispirata ai personaggi di alcuni dei videogiochi più popolari e amati di sempre, come World of Warcraft, Diablo e...

sabato, 3 novembre 2018, 19:58

Complice la giornata di sole, sin dalle prime ore del mattino, centinaia di cosplayer si sono ritrovati in fila nello spazio TIMCASTING per farsi immortalare da Marco Craig, fotografo di fama internazionale. A poco più di un'ora dall'apertura del set erano già oltre 300 le fotografie scattate

sabato, 3 novembre 2018, 19:33

Sulle Mura, sulla casermetta proprio sopra al Real Collegio, in questa edizione di Lucca Comics & Games si nasconde un enorme T-Rex di dieci metri, che dorme beato sotto ad una calda coperta

sabato, 3 novembre 2018, 19:24

Nella giornata di oggi, 3 novembre, è stata superata la soglia dei 70.000 biglietti acquistati, per la precisione 70.483. Ciò porta il totale dei biglietti venduti durante i primi 4 giorni della manifestazione a 207.407

sabato, 3 novembre 2018, 19:21

I grandi artisti conquistati da Lucca e dal festival Neal Adams, Leiji Matsumoto e CB. Cebulsky, Diego Luna, Miltos: “Lucca è un festival unico al mondo e un esempio: venite per capire come si fa”. Tutti pazzi per Lucca