Il prefetto Maria Laura Simonetti visita gli stands di Polizia e Guardia di Finanza a Lucca Comics & Games

Altri articoli in Comics

venerdì, 2 novembre 2018, 22:14

Domani, sabato, a Lucca Comics & Games, alle 12 in Sala Robinson incontro con Nick Drnaso: "Un fumettista al Manbooker Prize"

venerdì, 2 novembre 2018, 21:49

Un artista Italiano nell'Olimpo dei disegnatore Marvel in mostra a Lucca Comics & Games sotto il segno del Made in Italy. Da Spiderman a Wolverine: tutti nascono dalla matita di un toscano

venerdì, 2 novembre 2018, 21:43

Oggi, terzo giorno di Lucca Comics & Games è stata superata la soglia dei 60.000 biglietti acquistati (60.404). Grazie a questo risultato il totale dei ticket venduti nei primi tre giorni è di 136.943

venerdì, 2 novembre 2018, 21:38

A novant’anni dalla prima apparizione di Topolino, alla guida di un battello, i grandi autori italiani che hanno contribuito a raccontare, a colpi di matita, le storie del topolino, dalle grandi orecchie e i pantaloncini rossi, si sono incontrati per celebrare il personaggio, raccontare aneddoti e punti di vista sul...

venerdì, 2 novembre 2018, 21:31

Ed è la volta del giapponese Leiji Matsumoto, padre del mitico cartone animato "Capitan Harlock", ad emozionare il pubblico di Lucca Comics & Games

venerdì, 2 novembre 2018, 21:17

Apparentemente le fate e il topo più famoso del mondo non hanno niente in comune, oltre l’appartenenza al mondo dei comics. In realtà c’è una persona che dà vita alle loro storie ed è Francesco Artibani, uno degli ospiti più illustri di questa edizione