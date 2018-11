Comics



Il sottosegretario all'editoria Vito Crimi: “Una manifestazione in continua crescita all'insegna dell'innovazione”

domenica, 4 novembre 2018, 19:02

Anche il senatore Vito Crimi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, a Lucca per seguire alcuni impegni si è voluto complimentare con l'organizzazione di Lucca Comics & Games per il successo del Festival.

Accolto dal sindaco Alessandro Tambellini e dal direttore generale e dal presidente di Luca Crea, Emanuele Vietina e Mario Pardini ha espresso la sua soddisfazione: “Sono venuto a Lucca Comics & Games in viaggio di lavoro – ha affermato Crimi - per incontrare l'editoria del fumetto e del gioco, in una manifestazione che conosco bene, in continua crescita all'insegna dell'innovazione”.

Il sottosegretario ha quindi visitato diversi stand per incontrare gli editori presenti a Lucca.