Comics



Intesa Sanpaolo a Lucca Comics con XME dindi

sabato, 3 novembre 2018, 14:16

di Eliseo Biancalana

È stato presentato in anteprima nazionale a Lucca Comics and Games il salvadanaio XME dindi, novità del gruppo bancario Intesa Sanpaolo per avvicinare i più piccoli al risparmio.

Nell'occasione è stato pure organizzato un laboratorio di educazione finanziaria per bambini, che hanno potuto interagire con il robottino Pepper.

Intesa Sanpaolo partecipa a Lucca Comics and Games con la propria filiale della Cassa di risparmio di Pistoia e della Lucchesia in piazza San Michele e con alcuni gazebi appositamente predisposti per l'evento. "Con Lucca Comics abbiamo già una relazione da due anni e ci piacerebbe continuare" ha affermato Andrea Lecce, direttore Sales&Marketing privati e aziende retail di Intesa Sanpaolo.

L'aspetto peculiare del salvadanaio XME dindi è quello di poter essere collegato attraverso un'app al conto corrente XME Control UP! o XME Salvadanaio. In questo modo il minore potrà visualizzare sul display del proprio salvadanaio il saldo del conto corrente collegato.

"È una cosa unica a livello italiano e ci sono pochi casi nel mondo" ha sottolineato Lecce. I minori potranno inoltre interagire con il salvadanaio grazie a delle icone (a forma di moneta o banconote) e a degli effetti luminosi. Lo strumento è pensato per aiutare le famiglie a trasmettere ai figli il valore del denaro. Un sistema di parental control consente ai genitori di stabilire in che modo il minore può fare uso di questo strumento.

Presso la filiale di Lucca i bambini hanno potuto inoltre giocare con il robottino di fattezze umanoidi Pepper, utilizzato come strumento di educazione finanziaria.