Comics



Junji Itō: “Grazie anche a questa manifestazione voglio impegnarmi sempre più nel mio lavoro e nelle opere”

giovedì, 1 novembre 2018, 15:33

di barbara ghiselli

“Alle elementari credevo ai fantasmi e agli ufo, anzi, speravo che questi ultimi venissero sulla terra e li aspettavo alla finestra, alle scuole medie, invece, con i cambiamenti della crescita, ho smesso di credere alle forze soprannaturali anche perché ho pensato che se non esisteva l'anima non esistevano neanche i fantasmi; in prima superiore ho avuto di nuovo dei dubbi sull'esistenza dei mostri a causa di una leggenda su una donna mostruosa e famelica ma passato quell'anno non ho più avuto dubbi: i mostri non esistevano”. Queste le parole di Junji Itō, maestro del manga horror, fra introspezione sociale al press café all'interno di Lucca Comics Games che si è tenuto questa mattina presso la Camera di Commercio in corte Campana. Junji Itō nelle sue opere contrappone un minuzioso, elegante ed efferato realismo grafico, reso brutalmente efficace dalle sue approfondite conoscenze medico – anatomiche.Così se da un lato il suo body horror colpisce e intriga il pubblico – dall'altro Itō dissemina i suoi lavori di sottotesti - dall'introspezione psicopatologica, alla critica sociale -, riuscendo nella difficile impresa di essere pop e intellettuale allo stesso tempo. Le sue tematiche principali sono i disturbi di percezione, le somatizzazioni ossessivo - compulsive, le paure ataviche, la fascinazione per l'autodistruzione, l'alienazione.

Ma quando li vengono in mente le storie? “Prendo spunto dalla vita quotidiana che può essere una muffa, un millepiedi e ingigantisco la cosa per renderli terrificanti e veramente paurosi. Di solito mi vengono in mente le storie mentre guido in autostrada o quando faccio la doccia” ha dichiarato Itō.

Itō ha partecipato ieri sera a 'Masters of Horror', evento speciale di Lucca Comics che ha radunato oltre a lui anche Dave McKean,Alberto Dal Lago e il regista Ruggero Deodato per celebrare all'insegna della creatività e dell'eccellenza il bicentenario della pubblicazione di Frankestein. Dopo questo incontro e dopo il confronto con gli altri si è sentito stimolato e ha detto di voler dare il massimo nel suo lavoro e di stare già pensando all'opera che verrà realizzata ed esposta domenica 4 novembre al teatro del Giglio.

La mostra dedicata ad alcune sue opere “La spirale della mente. L'inferno della carne”invece può essere visitata già ora, insieme alle altre mostre presenti a palazzo Ducale, tutti i giorni fino al 4 novembre. Le mostre sono a ingresso gratuito.