"Kobane Calling on stage", prima assoluta al Teatro del Giglio

sabato, 3 novembre 2018, 02:28

di cinzia guidetti

Prima assoluta a Lucca Comics & Games questa sera al teatro del Giglio per "Kobane Calling on stage", trasposizione teatrale dell'opera a fumetti "Kobane Calling" di Zerocalcare.

La storia narra il viaggio fatto dal fumettista italiano Michele Rech, in arte Zerocalcare insieme ad alcuni suoi amici volontari partiti per Kobane, città simbolo della resistenza curda.

Un esperimento quello di unire il teatro al fumetto che ha riscosso - platea piena - successo, ed è stato apprezzato dal pubblico in sala che a fine spettacolo ha accolto gli attori sul palco con scrosci di applausi.

Il racconto si apre con il fumettista che dà l'annuncio ai suoi genitori della decisione di partire con un gruppo di volontari per la città di Kobane. La narrazione, all'inizio leggera ricca di battute, riferimenti a cartoni animati, si fa sempre più seria per parlare di argomenti come la guerra, l'Isis, le decapitazioni, i bombardamenti.

Scenografia vuota e sullo sfondo solo i disegni di Zerocalcare, protagonista è la parola. Zerocalcare raccontando dei suoi viaggi tra Turchia, Iraq e Siria parla di persone che ha incontrato lungo il suo cammino, dei "focus" su chi gli è rimasto più impresso o gli ha raccontato una storia: c'è chi ha vissuto nelle prigioni turche solo per aver manifestato per la libertà, chi si è rifugiato sui monti con il PKK, chi risponde agli attacchi colpendo solo obiettivi militari, chi "riconosce i propri errori nella guerriglia", ci sono donne che sono fuggite da famiglie violente, donne vendute, c'è il cimitero dei martiri, il fermo alla dogana di Zerocalcare e dei suoi compagni di viaggio, ci sono i campi profughi "ma non come i nostri, questi sono gestiti dagli abitanti", c'è l'arrivo nel Rojava, ci sono tante storie narrate dagli attori in un susseguirsi di eventi che quando diventato "troppo pesanti" vengono smorzati da una battuta alla "Zerocalcare", ma sempre con il rispetto che meritano. C'è la musica di Mirko Fabbreschi che rincara la dose nei momenti di pathos e che ti trasporta nel Kurdistan "centro di tutte le contraddizioni", la direzione di Cristina Poccardi, e l'adattamento e la regia di Nicola Zavagli, ci sono gli "animali - coscienza", l'armadillo, George, il fratello di Peppa Pig e l'elefante che dialogano con Zerocalcare, c'è la battuta lo scherzo, ma c'è anche il voler ricordare con profondo rispetto persone che hanno lottato come Ayse Deniz Karacagil detta Cappuccio rosso morta il 29 maggio del 2017.

E poi c'è la domanda che l'elefante - coscienza ripete a Zerocalcare per tutto lo spettacolo "vuoi veramente trasferirti nel Rojava?". E la risposta arriverà solo alla fine, dopo aver fatto un viaggio non solo fisico, ma anche nella propria coscienza.

Foto di Cinzia Guidetti