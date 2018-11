Comics



Lacombe: "Curo nei mimimi dettagli ogni mia illustrazione"

domenica, 4 novembre 2018, 09:53

di barbara ghiselli

"Il mio personaggio preferito è il Bianconiglio, forse perchè anch'io come lui sono sempre in ritardo...".Con queste parole Benjamin Lacombe, classe 1982, uno dei più apprezzati illustratori della nuova scuola francese, ha aperto il suo showcase che si è tenuto nel pomeriggio di sabato 3 novembre nella sala Tobino. Lacombe, mentre rispondeva alle domande del pubblico in sala, ha iniziato a dipingere proprio un Bianconiglio partendo dal disegno con la matita a cui è seguito il lavoro con gli acquerelli.

Lacombe non ha certo bisogno di presentazioni infatti ha esposto i suoi lavori nelle più importanti gallerie del mondo come L'Art de rien (Parigi), Dorothy Circus (Roma), Ad hoc art (New York), Maruzen (Tokio) e quest'anno alcune sue opere sono presenti anche a palazzo Ducale all'interno di Lucca Comics and Games con la mostra "La metamorfosi e la scoperta. L'universo illustrato" che sarà visitabile fino al 4 novembre compreso.

Lacombe si ispira al mondo incantato delle fiabe o a romanzi celebri rappresentandoli con uno stile naïf e visionario ma anche intriso di inquietanti atmosfere gotiche ricche di simbolismo a metà strada fra la pittura rinascimentale e Tim Burton. Biancaneve, Alice nel paese delle meraviglie, Madama Butterfly, Il gobbo di Notre Dame di Victor Hugo, i racconti di Allan Poe e la biografia di Frida Khalo sono solo alcuni dei suoi straordinari lavori. Storie che si arricchiscono grazie alle sue illustrazioni e affascinano piccoli e grandi perchè le sue tavole sono vere e proprie opere d'arte.

"La mia idea è quella di recuperare le verie storie delle fiabe, - ha dichiarato Lacombe – e di essere quindi più fedele alla trama iniziale anche se il finale non è lieto. Le fiabe infatti sono storie atemporali che possono insegnare qualcosa anche oggi". Lacombe ha realizzato un bel volume pop -up dedicato alle fiabe più classiche, un libro in cui al voltare di ogni pagina si entra in una versione tridimensionale delle scene clou di Cappuccetto Rosso, Pinocchio, La bella addormentata e molte altre ancora. "Quando progetto un lavoro faccio vari studi su quale carta sia migliore, i colori, le tecniche e finchè non sono convinto del buon risultato continuo a provare". Al termine dello showcase il numeroso pubblico presente in sala, con un grande applauso, ha dimostrare di apprezzare questo grande artista che, curando nei minimi dettagli ogni sua illustrazione riesce a stupire e ad affascinare lettori di ogni età.