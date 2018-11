Comics



L'autore di Capitan Harlock ospite d'onore a Lucca Comics

giovedì, 1 novembre 2018, 16:02

di eliseo biancalana

Leiji Matsumoto è l'ospite d'onore dell'edizione 2018 di Lucca Comics and Games. L'artista nipponico creatore di "Capitan Harlock" e di "Galaxy Espress 999" ha partecipato nel primo pomeriggio a un'affollata conferenza stampa, durante la quale ha tenuto a lanciare un messaggio di pace. "Siamo nati per vivere, non per morire. La guerra non deve succedere mai più" è stato il monito dell'ottantenne maestro del fumetto.

Matsumoto ha imparato già da bambino quanto potesse essere tremenda una guerra. Nato in una località non molto distante da Nagasaki (dove durante la seconda guerra mondiale fu lanciata una bomba atomica), suo padre fu pilota durante il conflitto. Matsumoto ha dichiarato di aver preso ispirazione per il suo messaggio di pace proprio dal proprio genitore (che ha ispirato anche il personaggio del capitano della "Corazzata Yamato").

Il maestro giapponese ha rivelato inoltre di essere stato influenzato molto dal cinema americano ed europeo. In particolare ha dichiarato di essere stato colpito a 9 anni dal film "Via col vento", e in particolare da una frase detta dal personaggio di Rossella O'Hara: "Non avrò più fame". Un messaggio di speranza, come quello che Matsumoto ha rivolto ai giornalisti. "Il mondo non deve avere bandiere. Non è più il momento di essere divisi - ha sostenuto, tradotto dall'interprete -. Dobbiamo diventare una popolazione unica".

Parlando del suo percorso artistico, il maestro nipponico ha ammesso di aver fatto degli errori, ma ha affermato di aver sempre pensato di diventare quello che gli piaceva. I suoi sogni sono stati spesso l'ispirazione del suo lavoro. "Tenetevi stretti i sogni. I sogni che fate sono importanti. Credete nei vostri sogni e portateli avanti" è stato il suo incoraggiamento. Matsumoto ha quindi esortato a non farsi fermare dalle sconfitte, ma ad andare avanti con speranza.

Il maestro ha anche spiegato che se ha dato al Galaxy Espress il numero 999 è perché si tratterebbe di una cifra che dà un senso di incompiuto. Del resto il fumettista ha detto di considerare tutte le storie che ha creato dei viaggi che non finiscono e che lui non ha intenzione di finire.

L'artista giapponese ha pure espresso parole di apprezzamento per l'architettura lucchese. Oggi pomeriggio Matsumoto riceverà dal sindaco di Lucca la Medaglia della Città quale omaggio alla sua lunga e fortunata carriera.