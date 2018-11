Comics



Le insospettabili ricadute della musica di Boccherini nella cultura pop

sabato, 3 novembre 2018, 14:03

di giulia del chiaro

Da Daffy Duck a Bugs Bunny fino a Porky Pig sono stati molti i personaggi animati Warner Bros. che, fin dai primi del novecento si sono mossi sulle note di un minuetto del compositore lucchese Luigi Boccherini. A raccontare la trasformazione del rapporto tra musica classica settecentesca e film d’animazione stamani, nella sala incontri Bit District di Lucca Comics & Games, è intervenuto il musicista e storico del cinema Marco Bellano.

Il centro studi Boccherini, in collaborazione con il Cineforum Cint Ezechiele, ha creato, all’interno dei Comics di quest’anno, uno spazio dedicato al rapporto tra musica classica e cultura popolare odierna con la realizzazione di una mostra audiovisiva ed una serie di approfondimenti a cura di ospiti specializzati sul tema.

Ad occuparsi del lucchese Luigi Boccherini, e di come un suo minuetto, pubblicato nel 1775, sia divenuto quasi un cliché dei film di animazione Warner Bros., è intervenuto stamani il professore, di storia dell’animazione all’università di Padova, Marco Bellano. L’ospite ha ripercorso i diversi passaggi che hanno condotto a fare del minuetto in questione un sottofondo diffuso con evidenza e quasi con insistenza all’interno dei film d’animazione a partire già dalla prima metà del novecento.

“Il brano più celebre di Boccherini è proprio un minuetto, tratto da un quintetto d’archi, che tutti noi conosciamo senza saperlo perché inserito con maestria all’interno di cartoni animati che fanno parte, o hanno fatto parte, della nostra esperienza quotidiana” ha esordito l’ospite sottolineando come l’opera settecentesca sia riuscita a trovare nel cinema animato, statunitense in particolar modo, una nuova casa.

Traghettatore del minuetto del lucchese in terre americane ed in territori d’animazione è stato Carl Stalling, musicista e compositore che ha collaborato a lungo con la casa cinematografica, che riuscì, già dai primi del novecento, a farsi abile utilizzatore di materiali musicali già esistenti riprendendo musica del passato e introducendola nei film riuscendo, mediante un inserimento sapiente e controllato, a creare un cortocircuito comico.

Fu proprio a partire da Stalling che alcune opere dal repertorio classico finirono con divenire dei cliché come il caso dell’opera “Al chiaro di Luna” di Beethoven a cui si cominciò a ricorrere in momenti in cui le scene prendevano una piega triste e malinconica. Lo stesso per il Minuetto del compositore toscano che cominciò ad essere utilizzato, in chiave comica fondata sul contrasto, ogni volta che le immagini a cui si legava richiamavano la grazia, la nobiltà e la galanteria. Molti episodi ne sono esempi come quello in cui Bugs Bunny, travestito da donna, si lascia corteggiare da un avvenente uomo accompagnato dal sottofondo delle note del Minuetto fintanto che, una volta scoperto l’inganno, la musica si interrompe bruscamente contribuendo a creare una sensazione di comicità.

Dopo la crisi del cinema d’animazione, durata fino agli anni ottanta, a partire dagli anni novanta, con “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, si assiste ad una ripresa del settore ed alla rinascita dello spirito musicale proprio di Stalling. Le nuove generazioni cominciano a studiare i cliché musicali introdotti da Stalling stesso nei film d’animazione riportando alla luce anche l’interesse e la rievocazione del minuetto di Boccheriniano.