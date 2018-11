Comics



Le leggende di Lucca a fumetti abbracciano la Garfagnana

giovedì, 1 novembre 2018, 18:36

di gabriele muratori

Sulle orme del primo libro "Lucca a fumetti, storie e leggende" edito da Maria Pacini Fazzi Editore, e realizzato da Rugiada Salom con le tavole di Riccardo Pieruccini e Pierfrancesco Buonomo, e con i testi di Antonio De Rosa, nasce la seconda opera che si estende anche sui secolari paesi della Mediavalle e Garfagnana. Presentata questa mattina alle 10 presso la Caffetteria di Palazzo Ducale in Cortile Carrara in piena manifestazione LuccaComics 2018, la seconda opera che appunto tratta le vicende storiche, ma soprattutto le leggende e le credenze che da intere generazioni si sono tramandati gli abitanti di Lucca e della Garfagnana. Opere suggestive, che raccontano con originalità, particolarità e semplicità le lontane origini di tanti anni or sono, raffigurate in splendidi ed appassionanti fumetti, capaci di raffigurare meglio l'immaginario collettivo. "L'idea di queste opere nasce dalla mia passione per le leggende" - racconta Rugiada Salom - "e dopo il successo dell'opera dedicata alla nostra Lucca, abbiamo toccato doverosamente anche i paesi della Garfagnana, ricchi di patrimonio culturale ed artistico dal quale pure nascono detti e storie non di minore importanza". Una sorta di guida turistica storica, utile per chi vuole velocemente conoscere tanti misteri e segreti che si celano dietro ai nostri tesori storici. "Un lavoro minuzioso ma piacevole è stato completare questo secondo volume" - racconta il disegnatore Riccardo Pieruccini - "abbiamo utilizzato un linguaggio giovanile e contemporaneo, adatto ad attirare anche i più piccoli, e quindi restando nell'ambito del fumetto vero e proprio". Epica è la leggenda della pietra del Bernardini, dalla quale si passa per la Mediavalle fino ad arrivare all' Omomorto. Un bel lavoro di squadra, quello dei disegnatori, che con sintonia hanno faticosamente tenuto a freno il loro entusiasmo, mantenendo il pieno delle idee in serbo per i prossimi lavori già in programma. La seconda edizione presentata stamani, è stampata anche in versione inglese, grazie anche al supporto degli sponsor de Il Ciocco e Conad che hanno anche permesso una maggiore tiratura. Il Ponte del Diavolo, il Linchetto, e Lucida Mandi, i briganti, sono alcune delle leggende protagoniste narrate con il significativo contributo dell'autrice Laura Tedeschi. Una serie di storie ben illustrate ad utilità per chi vuole conoscere Lucca, ma utili anche per i lucchesi, troppo spesso inconsapevoli delle miriadi di eventi storici, usi e costumi della città di Lucca.