Comics



Le Winx sul palco di Lucca Comics

sabato, 3 novembre 2018, 13:55

di gabriele muratori

Breve ma emozionante lo spettacolo offerto ieri pomeriggio dalle bellissime Winx, le splendide ragazze protagoniste della celebre serie televisiva animata. Il gruppo delle sei amiche Bloom, Stella, Flora, Tecna, Musa e Aisha che studiano e vivono presso il miglior college per aspiranti fate di Alfea, ubicato nel magico mondo di Magix e precluso ai comuni esseri umani. Le giovani fate, durante il tempo trascorso all'interno del collegio, si ritrovano ad affrontare pericolosi avversari e a salvare la Dimensione Magica, ma, tra battaglie e magie, vivranno anche periodi di felicità e malinconia, con i relativi problemi di cuore, proprio come accade alle normali adolescenti.

Le bellissime fate, hanno festeggiato i loro 15 anni di magia sul palco di LuccaComics, dove in una breve ma intensa passerella, hanno richiamato tantissimi fans, tra cui tantissime non più adolescenti facinorose ammiratrici che hanno sognato con loro e per loro. Tra il pubblico anche molte bambine dell'ultima generazione accorse ad assistere al magico spettacolo, accompagnate naturalmente da molti papà che hanno apprezzato la splendida passerella fatta di colori, musica ei fantasia.