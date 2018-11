Comics



Leggere per diventare scrittori: guida di Vanni Santoni

giovedì, 1 novembre 2018, 18:57

di virginia volpi

“Se qualcuno mi dicesse ogni volte quello che devo scrivere, probabilmente non avrei mai combinato niente”, esordisce così lo scrittore toscano Vanni Santoni, classe ‘78.

A Lucca Comics & Games ha tenuto un seminario dal titolo “Nati per scrivere” in cui ha illustrato delle linee guida generali utili per chiunque voglia approcciarsi in modo professionale al mondo della scrittura.



“Prima regola - ha iniziato - è scrivere qualcosa tutti i giorni, leggere tanto ma soprattutto leggere le cose giuste, farne nostri i concetti, far sì che questi entrino dentro di noi e riescano fuori plasmati dal nostro stile personale e quindi adatti alla nostra scrittura”.



Vanni con i suoi romanzi parte da un mondo ludico, quello dei giochi di ruolo, dei rave party e dei videogame, per analizzare le profondità sociali ed i malesseri oscuri della provincia, e lo fa con uno stile poliedrico e serrato, avvincente quanto le tematiche con cui si confronta.



“Chi tenta di vendervi corsi per imparare lo stile di scrittura - ha aggiunto Santoni - vi sta ingannando: ogni libro deve essere scritto per la sua esigenza e non esistono formule universali”. Santoni si contraddistingue per schiettezza, stile diretto, passione per l’approfondimento psicologico dei personaggi e per l’abile capacità di fornire al lettore molteplici chiavi di lettura.



“Sono qui per indicarvi dei libri cardine che tutti coloro che vorrebbero diventare scrittori dovrebbero leggere - ha aggiunto Santoni - ed eccone alcuni: ‘Ulisse’ di Joyce, ‘Alla ricerca del tempo perduto’ di Proust, ‘L’urlo e il furore’ e ‘Mentre morivo’ di Faulkner, ‘Al faro’ e ‘Orlando’ di Woolf; è in questi romanzi chde vengono delineate le modalità espressive del romanzo contemporaneo”.