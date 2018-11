Comics



Li Kunwu: “Lucca Comics and Games è una manifestazione stupenda: peccato non essere venuto prima di quest'anno!”

giovedì, 1 novembre 2018, 15:59

di barbara ghiselli

“Questa manifestazione trovo che sia splendida e vivace, vedo tante persone felici, numerosi cosplayers accanto ad edifici storici in questa bella città, mi rammarico solo di essere venuto quest'anno per la prima volta e non prima!”. Queste le parole con cui ha esordito Li Kunwu alla conferenza stampa a lui dedicata che si è tenuta questa mattina in corte Campana.

Li Kunwu è autore dei disegni di"Una vita cinese", disponibile anche in Italia, che è la sua autobiografia a fumetti scritta a quattro mani con Philippe Òtié. Un'opera in tre volumi (Il tempo del padre, Il tempo del partito, Il tempo del denaro)che racconta la Cina dall'interno, dalla presa di potere di Mao Zedong a oggi. "Il tempo del denaro" è dedicato ai travolgenti anni del boom economico, dagli anni ottanta fino ai giorni nostri. Quando la rivoluzione culturale finisce e parte una politica di apertura e riforma, in Cina si diffondono nuove aspirazioni e nuovi timori, come accade con ogni cambiamento epocale. Storie di contadini e robivecchi diventati grandi industriali, passando dai campi di riso alla firma di contratti con le più potenti multinazionali, si accompagnano alle opinioni dell'autore su ciò che sta accadendo attorno a lui. Dai fatti di piazza Tiananmen al turbocapitalismo della contemporaneità, Li Kunwu e il co-autore P. Ótié, anche lui personaggio in questo terzo volume, mettono a nudo, in una sequenza di dialoghi illuminanti, la complessità del confronto tra la visione del mondo occidentale e quella cinese.

Li Kunwu ha spiegato che in Cina la sua opera è stata meno apprezzato che in altri luoghi come in Francia, ad esempio, perché in generale i cinesi non sono abituati a questo tipo di manga, perché poi quella ,che al di fuori della Cina, può sembrare una storia leggendaria, loro l'hanno vissuta ed è stata quindi parte della loro quotidianità e perché i giovani sono abituati a leggere meno i libri di carta e più i libri on line.