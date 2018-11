Comics



Lucca Comics & Games, biglietti oltre quota 76.500

giovedì, 1 novembre 2018, 20:18

Dopo due giornate di apertura del Festival i biglietti complessivamente acquistati sono stati oltre 76.500, e precisamente 23.420 nella giornata di ieri e 53.138 nella giornata di oggi primo novembre.

La Giuria del Premio Gran Guinigi 2018, composta da Sara Colaone, Francesco Boille, Cosimo Lorenzo Pancini e Luca Bitonte (il giurato Corrado Roi non ha potuto partecipare alla selezione finale), tra le quasi 300 opere candidate ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Miglior Graphic Novel “La mia cosa preferita sono i mostri” di Emil Ferris (Bao Publishing) Miglior Fumetto Breve o raccolta “I gioielli di Elsa” di Sara Mazzetti (Canicola) Miglior Serie “Mercurio Loi” di Alessandro Bilotta e collaboratori (Bonelli) Miglior Disegnatore/Disegnatrice Barbara Baldi autrice di “Lucenera” (Oblomov Edizioni) Miglior Sceneggiatore/Sceneggiatrice Jeff Lemire autore di “Black Hammer” (Bao Publishing) Miglior Autore Unico/Autrice Unica Emmanuel Guibert autore di “Martha e Alan” (Coconino Press) Premio Stefano Beani per un’iniziativa editoriale Mibac /Coconino Press per i “Fumetti nei musei” di AA.VV. Premio Speciale della Giuria David Prudhomme per il disegno di “Vivo e morto” (Oblomov Edizioni) Premio Yellow Kid al Maestro del Fumetto Leiji Matsumoto Il vincitore del Lucca Project Contest 2018 è Andrea Frittella con il progetto: Gordiani. Giurati presenti: Giovanni Marinovich (Edizioni BD, partner del concorso) Luca Baldazzi (Coconino Press), Paolo Castaldi (Feltrinelli Comics).

Anteprima mondiale di “44 gatti”

Una festa per le famiglie con i personaggi del nuovo cartoni Raimbow e il coro dell'Antoniano

31 ottobre - 4 novembre

Una vera festa per i bambini e le famiglie che ha richiamato oltre centocinquanta piccoli fan per sentire cantare dal vivo il coro dell'Antoniano di Bologna e vedere i nuovi personaggi, ma anche le prime puntate, dei personaggi inventati dalla Raimbow di Iginio Straffi. E proprio il papà delle Winx in persona è intervenuto per salutare Lucca facendo i complimenti alla città per “Questo grande e importante festival che dà spazio e visibilità alla creatività italiana”.

Alla primiere è intervenuto anche il sindaco Alessandro Tambellini, con il direttore e il presidente di Lucca Crea srl Emanuele Vietina e Mario Pardini con il direttore Rai Ragazzi Luca Milano.

I cartoni che prendono anche spunto dalle canzoni del'Antoniano di Bologna, vedono protagonisti un simpatico gruppo di “micetti” pronti a combinarne di tutti i colori e dopo Lucca, a metà novembre andreanno in onda su Rai Yo Yo, canale espressamente dedicato ai bambini