Comics



Lucca Comics & Games: nella serata di gala un premio speciale all'ex direttore Renato Genovese

lunedì, 5 novembre 2018, 16:34

Per la prima volta, il premio “Best in Show” che il Festival Lucca Comics & Games riserva al miglior gioco dell'area games, è andato ad una persona che non è direttamente coinvolta con qualche gioco presentato in fiera. Il premio infatti è andato, a sorpresa all'ex direttore Renato Genovese.

A spiegare il gesto il direttore generale Emanuele Vietina: “Ci è sembrato naturale tributare un sentito omaggio a chi 25 anni fa fece la scelta coraggiosa di trasmormare Lucca Comics e aggiungerci i Games, aprendo la strada che percorriamo ancora oggi”.

Lo stesso Genovese si è detto sorpreso ed emozionato per il riconoscimento e ha affermato che: “Quando feci quella scelta fui molto criticato, ma il tempo mi ha dato ragione”.