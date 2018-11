Lucca Comics, bilancio positivo per le misericordie

Altri articoli in Comics

lunedì, 5 novembre 2018, 13:29

Il prefetto di Lucca Maria Laura Simonetti sabato 3 novembre ha messo a disposizione la prestigiosa Galleria delle Statue del Palazzo Ducale di Lucca, sede della prefettura, per la conclusione dell’iniziativa che ha visto Claudio Sciarrone, disegnatore per la Disney dal 1990, conseguire il record per la striscia a fumetti...

lunedì, 5 novembre 2018, 09:30

La Gazzetta di Lucca incontra Mario Pardini il giorno dopo la chiusura dell’edizione 2018 di Lucca Comics&Games per farsi svelare, se possibile, la formula magica, il segreto, di questa manifestazione che ogni anno ottiene sempre più successo

domenica, 4 novembre 2018, 21:06

Lucca Comics & Games 2018 chiude i battenti con un ottimo risultato in tema di presenza di pubblico: con gli oltre 43 mila biglietti dell'ultimo giorno, il totale dei cinque giorni della manifestazione si attesta a quota 251 mila, circa 8.000 biglietti in più della passata edizione

domenica, 4 novembre 2018, 20:58

Il sottosegretario con delega all'editoria Vito Crimi è stato oggi a Lucca Comics and Games per incontrare gli editori dei giochi da tavolo e quelli dei fumetti. Una visita istituzionale, ma avvenuta in maniera discreta e senza eventi pubblici

domenica, 4 novembre 2018, 20:46

Missione compiuta per “Lucca a Fumetti” che con la seconda pubblicazione non solo riesce a raggiungere il successo riscontrato lo scorso anno con il primo volume, ma riesce anche a superarlo in soli 5 giorni. Il secondo libro “Misteri e leggende: Mediavalle e Garfagnana” ha ricevuto un riscontro estremamente positivo...

domenica, 4 novembre 2018, 20:31

Nel suggestivo sotterraneo della casermetta di San Donato, sede dell'Antica Zecca di Lucca, ha trovato spazio in mezzo all'epico evento, una tre giorni di musica classica associata alla celeberrima manifestazione del fumetto, che ha saputo attirare un attento pubblico per godersi la soave musica del maestro lucchese Luigi Boccherini e...