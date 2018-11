Comics



Lucca Comics, the day after: la formula segreta del presidente Mario Pardini

lunedì, 5 novembre 2018, 09:30

di daniela nardi

La Gazzetta di Lucca incontra Mario Pardini il giorno dopo la chiusura dell’edizione 2018 di Lucca Comics&Games per farsi svelare, se possibile, la formula magica, il segreto, di questa manifestazione che ogni anno ottiene sempre più successo.

Quella del 2018 è infatti la seconda edizione di sempre dopo il 2016. Quest’anno sono stati venduti oltre 251 mila biglietti di cui 170 mila in prevendita (più 8 per cento rispetto all’anno scorso la prevendita). Rispetto all’anno scorso la manifestazione ha staccato oltre ottomila biglietti in più. Si è invertito quindi il trend negativo del 2017 che aveva perso 30 mila biglietti rispetto al 2016. Tutto questo nonostante il meteo che ha ostacolato la partenza di alcune migliaia di visitatori, che hanno preferito desistere senza quindi raggiungere Lucca.

Ma il successo di questa manifestazione non si misura solo con i numeri. Lucca Comics&Games ha infatti ospitato nomi ed eventi illustri (da Jean Alesi a Leiji Matsumoto per citarne due), a Lucca hanno festeggiato i loro compleanni sia le Winx che Topolino. Proprio con Topolino Lucca Comics & Games è entrata nel Guinness World Record grazie all'artista Disney Claudio Sciarrone, che ha disegnato la striscia a fumetti più lunga del mondo realizzata da un singolo disegnatore (297,50 metri). Ci sono state anteprime mondiali esclusive, la manifestazione ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra cui quello “zero waste - rifiuti zero”.

La prima domanda d’obbligo è chiederle se è contento dei risultati di questa edizione 2018 dei Comics, la prima trascorsa da presidente di Lucca Crea?

"Siamo molto soddisfatti. E non è solo per una questione di numeri, ma è soprattutto un orgoglio per il livello qualitativo di questo 2018. Come ricordava lei, molti appuntamenti importanti, ospiti come Leiji Matsumoto tra i molti, e la soddisfazione del supporto che il nostro pubblico ci conferma ogni anno. Inoltre, dato il contesto meteo del paese che purtroppo ha avuto anche momenti drammatici, raggiungere oltre 251 mila biglietti è stato sicuramente un gran successo. Per finire la grande soddisfazione di aver lavorato a fianco di un team di lavoro che ringrazio, perché ha messo anima e corpo per raggiungere un grande traguardo. È stato un onore che il mio primo Lucca Comics&Games come presidente sia stato anche il primo di Emanuele Vietina come direttore generale. Vietina è una persona che stimo profondamente, con una grande passione e un’ancor più grande preparazione".

Dica la verità: ha avuto paura di numeri inferiori a quelli delle edizioni passate?

"I numeri sono importanti, ma non devono essere il nostro unico fine. Servono ovviamente a garantire la sostenibilità finanziaria della manifestazione e degli altri scopi di Lucca Crea, ovvero la gestione del Polo Fiere e la preparazione al futuro museo del fumetto. Poi se le cose vengono portate avanti con passione e dedizione, alla fine arrivano anche i risultati numerici".

Di cosa è più orgoglioso di questa edizione? Un ospite in particolare, un evento.

"Sarebbero molti da elencare, ma se devo scegliere un solo evento dico l’incontro in San Francesco tra il Maestro Matsumoto e l’astronauta Guidoni, moderato dalla scrittrice Licia Troisi. È stato emozionante sentir parlare chi lo spazio l’ha sognato, l’ha disegnato e ce ne ha fatto innamorare attraverso le storie di Capitan Harlock, con chi nello spazio ci è stato davvero".

Come ha vissuto la preparazione di questo enorme marchingegno che sono i Comics, in cui Lei è entrato tutto sommato a pochi mesi dal nastro di partenza?

"Sono arrivato in questo ruolo ad aprile, ma in realtà vi ero già dentro da sette anni, da quando sono stato il cofondatore e poi responsabile dell’area movie nell’edizione 2011".

Come è riuscito ad inserirsi in un team di lavoro ormai consolidato ed affiatato costituito da persone che lavorano insieme con grande sinergia da anni?

"Come le dicevo, avendo il privilegio di collaborare con questo gruppo di lavoro da molti anni, è stato molto naturale il cambio di ruolo. Poi devo ringraziare il gruppo stesso che mi ha accolto come presidente supportandomi dal primo giorno".

Ci dica qualcosa che i lucchesi ancor non sanno sui Comics.

"Che siamo una grande risorsa della città e per la città. Nei primi sei mesi del mio mandato ho fatto molti incontri e ho la sensazione netta che per molti siamo dati per scontato, e che non si ha ben idea di quello che Lucca Crea porta alla città".

I Comics sono graditi dalla città, ma è pur vero che creano non pochi disagi ai lucchesi, soprattutto ai residenti del centro storico che subiscono una forte compressione dei loro diritti per circa un mese (disagi nei parcheggi e nel traffico tanto per citare alcuni temi caldi). Pensa che Lucca Crea possa fare qualcosa di più e in meglio per risolvere queste problematiche oggettive?

"Innanzitutto ringrazio i residenti, sappiamo di essere impattanti e sicuramente possiamo essere perfettibili. Abbiamo un cronoprogramma di montaggio e smontaggio che ogni anno cerchiamo di ottimizzare. Tutto questo è accompagnato da politiche dell’amministrazione per diminuire il disagio come per esempio la possibilità per i residenti di usare gli spazi blu durante tutto questo periodo. Poi cercheremo di lavorare per migliorarci sempre di più".

Qual è il ritorno derivante dalla manifestazione per un cittadino lucchese che non eserciti alcuna attività commerciale né abbia qualche attività di ristoro o ricettiva?

"Lucca Crea è 100% del Comune attraverso la Lucca Holding. Contribuisce in maniera sostanziale all’erogazione di servizi da parte dell’amministrazione cittadina in maniera diretta e indiretta. Paghiamo ogni spesa comunale come l’occupazione del suolo pubblico, l’elettricità, la sicurezza e paghiamo ogni spesa delle partecipate come la pulizia della città che opera Sistema Ambiente e i parcheggi occupati di Metro. A tal riguardo ringrazio i presidenti Romani (Sistema Ambiente) e Cesaretti (Metro) per la grande collaborazione e disponibilità. Lucca Crea non riceve alcun tipo di contributo e si sostiene interamente attraverso la vendita di spazi e di biglietti della manifestazione e attraverso le entrate del Polo Fiere. Inoltre il Comune, come nostro azionista, può prelevare i nostri utili, come ha fatto quest’anno. Quindi altre risorse che tornano alla città".

Lucca è una città storica, con vincoli del Ministero dei beni e delle attività culturali ben precisi che gravano sui monumenti e sui palazzi del centro storico, Mura e spalti compresi. Eppure per un mese durante i Comics gli stand bianchi trasformano la città in una grande tendopoli, con un forte impatto visivo. Non sarebbe possibile, visto anche il successo e gli quindi gli incassi della manifestazione, pensare di poter avere degli stand diversi, magari decorati dagli stessi espositori, che mitighino il colpo d’occhio?

"La maggior parte delle strutture negli anni è stata corredata di grafiche tematiche di quello che contengono. Per esempio lo stand Netflix oppure quello Warner. Procederemo in questa direzione".

È ipotizzabile pensare di poter spostare la manifestazione fuori dalle mura urbane?

"Assolutamente no. Spostarla fuori dalle mura urbane vorrebbe dire decretarne la sua fine. Il successo della manifestazione è questo suo legame con i monumenti storici della nostra città che rende Lucca Comics&Games una fiera diffusa. Le cito le parole di Neal Adams, uno dei nostri principali ospiti di questo 2018: “Lucca è un festival unico nel suo genere, non sono mai stato in un posto così: il festival è ovunque, nei padiglioni, per le strade, nei palazzi storici, nelle chiese, nei bar, nei ristoranti. A fare il festival sono anche le persone e l’intera comunità. Bisogna che i miei amici americani vengano qui per capire come si fa una convention. Da tutto il mondo devono venire qui ad imparare”.

I Comics si potranno estendere ulteriormente in futuro? Se non a livello logistico perché la città è satura, a livello temporale, aumentando ancora la durata della manifestazione come è già avvenuto di recente quando da tre giorni si è passati a cinque?

"Al momento non ci sono previsioni in tal senso. Quando avremo il museo del fumetto di sicuro potremo fare altri tipi di valutazione al riguardo per rendere Lucca ancor di più “città dei comics”.

E' soddisfatto della gestione logistica e di quella della sicurezza di questa edizione? La logistica anche del traffico ha subito alcune critiche quest’anno.

"Sinceramente non ho sentito critiche a parte il primo giorno e per una sola zona della circonvallazione. Sono subito state fatte delle correzioni e secondo me ha funzionato tutto molto bene e i commenti che abbiamo ricevuto sono in tal senso. Ringrazio l’ottimo lavoro che ha fatto l’assessore Raspini, e già che ci sono lo ringrazio anche per le belle parole che ha usato nei confronti miei e del Direttore".

I Comics possono essere migliorati?

"Certo. Come tutte le cose possono essere migliorate. Ogni anno ci impegniamo sempre in questa direzione. È fondamentale fare tesoro degli errori e saper correggere queste cose edizione dopo edizione".

Cosa ha da dire sui “felpati” sottopagati? Un’ampia fetta politica ha criticato aspramente il fatto che i ragazzi che lavorano alla manifestazione quest’anno siano pagati meno di quanto avveniva lo scorso anno.

"Beh, ampia fetta politica non direi proprio. Qualcuno ha provato a strumentalizzare la cosa. Lucca Crea ha scelto la strada del bando per affidare il servizio. Questo per la venuta mancanza di altri strumenti, come in passato il voucher, che permettevano alla società di risparmiare e ai felpati di ricevere una paga più alta".

Ha qualche sassolino da togliersi dalle scarpe?

"Qualche sassolino sicuramente. Ma oggi è una giornata di festa e preferiamo ringraziare senza polemiche".

Questa edizione si sta concludendo, ma siamo sicuri che la macchina organizzativa per la prossima edizione si rimetterà presto in movimento. Ci può dare qualche anticipazione sull’edizione 2019?

"Siamo già al lavoro per il 2019 con l’idea che ogni prossima edizione sarà la migliore".

Lucca Crea non è solo Lucca Comics&Games. È recente la notizia che il Comune di Lucca (pare) intenda trasferire alla società da Lei presieduta parte delle attuali competenze dell’Opera delle Mura, che verrebbe destituita entro la fine dell’anno. Pensa sinceramente che Lucca Crea sarebbe in grado di svolgere le attività dell’Opera delle Mura che le verrebbero trasferite?

"Premesso che ancora non sappiamo le cose con certezza, si è parlato solo di organizzare eventi, quindi Verdemura e Murabilia. Una cosa che è nel nostro dna ed è il nostro core business e che potremo affrontare consapevoli delle nostre capacità".

Non è che le Mura correrebbero il rischio di diventare uno spazio espositivo permanente, se l’ente preposto al controllo delle Mura urbane e alla regolamentazione delle concessioni fosse lo stesso ente che ha lo scopo di organizzare fiere ed eventi per promuovere la città?

"Se come pare Lucca Crea avrà solo l’organizzazione dei due eventi, di sicuro non ci sarà nessun problema di controllore e controllato".

L’ultima domanda “in canna” era volta a farci svelare il motivo per il quale Pardini ha deciso di intraprendere quest’avventura molto impegnativa ma non certo remunerativa a livello economico e per contro ricca di soddisfazioni ma anche di grandi responsabilità e di impegni molto fitti. Gli volevamo chiedere, visto che la ragione non è certamente economica, se fosse per brama di potere, di successo, ma vedendo la luce che brilla negli occhi del presidente, vedendo con quanto entusiasmo, seppur stanco e provato, parla di questa lunga maratona colorata e festosa e di quello che c’è dietro, abbiamo deciso di non chiederglielo, immaginandoci la risposta: per poter continuare a volare liberamente sull’isola che non c’è, seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino.