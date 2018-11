Comics



Lucca Crea e Scuola IMT Alti Studi di Lucca danno vita al Game Science Center per la ricerca scientifica

venerdì, 2 novembre 2018, 15:41

di barbara ghiselli

L'unione fa la forza, è proprio il caso di dirlo, specialmente se a unirsi sono due realtà lucchesi di eccellenza nella ricerca e nel gioco come la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e Lucca Crea che, con la loro sinergia, hanno dato vita al Game Science Center, un centro di ricerca interuniversitario in materia di game science, aperto alla partecipazione e alla collaborazione di altre istituzioni del mondo universitario e scientifico.

Proprio di questo argomento si è parlato in una conferenza stampa che si è tenuta alla camera di commercio questa mattina.

“ Con questo centro, – ha dichiarato entusiasta il direttore di Lucca Crea, Emanuele Vietina – il gioco passa da intrattenimento a strumento per lo sviluppo della ricerca scientifica. Il gioco non viene quindi più considerato come un mero passatempo , ma come attore importante nell'avanzamento di altrettanto importanti ricerche condotte in laboratorio”. Vietina ha fatto presente che il gioco ha valore sociale e che tutto è gioco e quindi studiare le modalità e l'approccio ad esso permette di capire come funzionano le cose, come risolvere problemi, come affrontare quesiti da punti di vista diversi e molteplici. Ha ricordato poi, tra i vari progetti presenti in questo ambito a cui ha partecipato Lucca Crea, quello di Scarty, un gioco che serve a insegnare ai ragazzi dove gettare i diversi tipi di rifiuti dividendoli per tipologia e Blu Tube, altro gioco, che educa a non sprecare l'acqua, bene prezioso, mettendo in atto alcune buone pratiche. “E' nostra intenzione investire sulla formazione e far conoscere quindi le potenzialità dell'iniziativa a beneficio anche delle aziende nel territorio puntando sulla comunicazione”.

Grande soddisfazione da parte del vicesindaco Giovanni Lemucchi per questa importante collaborazione tra due eccellenze lucchesi e il suo augurio è che l'iniziativa si allarghi poi anche oltre i confini nazionali. Si è detto disposto ad aprire al più presto un tavolo in comune per far conoscere meglio il progetto alle aziende presenti sul territorio.

“Il gioco è la forma naturale dell'apprendimento – ha sottolineato Ennio Bilancini, vicedirettore IMT – e sono quindi felice per questa collaborazione e naturalmente per il risultato di ciò. Il centro che avrà sede nel campus della Scuola IMT, si prefigge di dare risalto e coerenza alle attività di ricerca nazionali e internazionali in cui è presente il tema del gioco, aggregando i ricercatori che le conducono e favorendo lo scambio di idee e le pratiche di ricerca multidisciplinare”. Ed è proprio parlando di multidisciplinarità che Bilancini ha spiegato che per fare ricerche di questo tipo è necessario che lavorino e collaborino esperti di varie materie dall'economia alla psicologia e alla sociologia ma anche ingegneria, antropologia e molto altro. “Il centro fornirà inoltre l'opportunità di creare un ponte con i settori produttivi – ha detto Bilancini - che utilizzano il gioco come modello di comprensione, come strumento o direttamente come prodotto, come il settore dell'intrattenimento, ma anche quello che analizza le risorse umane o quello che mira a potenziare gli strumenti per l'educazione e il pensiero strategico”.

Alla conferenza è stato evidenziato che il centro può anche svolgere un ruolo importante nel promuovere e sostenere le attività di formazione che la scuola IMT attiva sul territorio e che prevedono l'uso dei giochi, come strumento di divulgazione di contenuti e competenze, la gamification di attività proprie della terza missione, la disseminazione e valorizzazione della game science.

Era presente anche Andrea Ligabue, direttore artistico di PLAY, la fiera del gioco, che ha dato la sua piena disponibilità per collaborare con il Game Science Center e ha voluto evidenziare l'importanza del gioco sano che può addirittura contrastare quello che diventa un vero disturbo del comportamento “l'azzardopatia”. “Azzardopatia e non ludopatia – ha precisato Ligabue – dato che il concetto di gioco raggruppa tante attività, dai giochi per bambini ai giochi da tavolo e altro ancora, da differenziare quindi dal gioco d'azzardo e con le problematiche ad esso correlate”.

Ci sono ottime possibilità che il Game Science Center collabori anche con l'Università di Modena e l'auspicio è che altre università siano interessate a partecipare a questa iniziativa.