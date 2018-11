Lucca omaggia il Sensei Matsumoto con la medaglia della città

Altri articoli in Comics

giovedì, 1 novembre 2018, 21:00

Sono tutti in costume i protagonisti della foto delle foto del giorno realizzata nel TIM CASTING, lo speciale set fotografico allestito da TIM in Piazza del Collegio aperto a tutti i presenti a Lucca

giovedì, 1 novembre 2018, 20:55

Una nuova etichetta editoriale è sbocciata proprio un anno fa, nel cuore di Lucca. Si tratta del progetto Stigma che, proprio in occasione del Lucca Comics & Games, ha raccontato il suo primo ed entusiasmante anno di vita

giovedì, 1 novembre 2018, 20:25

La Giuria del Premio Gran Guinigi 2018, composta da Sara Colaone, Francesco Boille, Cosimo Lorenzo Pancini e Luca Bitonte (il giurato Corrado Roi non ha potuto partecipare alla selezione finale), tra le quasi 300 opere candidate ha assegnato i seguenti riconoscimenti

giovedì, 1 novembre 2018, 20:18

Dopo due giornate di apertura del Festival i biglietti complessivamente acquistati sono stati oltre 76.500. Premio Gran Guinigi 2018 e anteprima mondiale 44 gatti

giovedì, 1 novembre 2018, 19:05

La presentazione si è svolta presso il Salone dell'Arcivescovado, nell'ambito di Lucca Comics and Games. Ad affiancare lo scrittore due disegnatori dei fumetti del commissario Ricciardi, Daniele Bigliardo e Luigi Siniscalchi. De Giovanni si è detto molto soddisfatto della versione a fumetti dei suoi libri

giovedì, 1 novembre 2018, 18:57

“Se qualcuno mi dicesse ogni volte quello che devo scrivere, probabilmente non avrei mai combinato niente”, esordisce così lo scrittore toscano Vanni Santoni. A Lucca Comics & Games ha tenuto un seminario dal titolo “Nati per scrivere” in cui ha illustrato delle linee guida generali utili per chiunque voglia approcciarsi...