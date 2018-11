LuccaComics abbraccia anche la musica classica

Altri articoli in Comics

domenica, 4 novembre 2018, 21:06

Lucca Comics & Games 2018 chiude i battenti con un ottimo risultato in tema di presenza di pubblico: con gli oltre 43 mila biglietti dell'ultimo giorno, il totale dei cinque giorni della manifestazione si attesta a quota 251 mila, circa 8.000 biglietti in più della passata edizione

domenica, 4 novembre 2018, 20:58

Il sottosegretario con delega all'editoria Vito Crimi è stato oggi a Lucca Comics and Games per incontrare gli editori dei giochi da tavolo e quelli dei fumetti. Una visita istituzionale, ma avvenuta in maniera discreta e senza eventi pubblici

domenica, 4 novembre 2018, 20:46

Missione compiuta per “Lucca a Fumetti” che con la seconda pubblicazione non solo riesce a raggiungere il successo riscontrato lo scorso anno con il primo volume, ma riesce anche a superarlo in soli 5 giorni. Il secondo libro “Misteri e leggende: Mediavalle e Garfagnana” ha ricevuto un riscontro estremamente positivo...

domenica, 4 novembre 2018, 19:02

Anche il senatore Vito Crimi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria, a Lucca per seguire alcuni impegni si è voluto complimentare con l'organizzazione di Lucca Comics & Games per il successo del Festival

domenica, 4 novembre 2018, 19:00

Ogni anno l'Area Performance Onlus a Lucca Comics & Games organizza con i più grandi artisti fantasy ospitati nel padiglione Carducci, un'asta di beneficenza degli originali realizzati per l'occasione. Quest'anno è stata un'edizione speciale che ha segnato i 20 anni dell'Area Performance

domenica, 4 novembre 2018, 18:03

Il progetto è stato annunciato durante una delle conferenze stampa di Lucca Comics & Games alla sala stampa del festival alla presenza del direttore generale di Lucca Crea Emanuele Vietina e del presidente Mario Pardini, da un gruppo di amici della giovane artista lucchese, tragicamente scompara