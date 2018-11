Comics



LuccaComics si dipinge di stelle. Capitan Harlock incanta San Francesco

venerdì, 2 novembre 2018, 21:31

di gabriele muratori

Ed è la volta del giapponese Leiji Matsumoto, padre del mitico cartone animato "Capitan Harlock", ad emozionare il pubblico di Lucca Comics & Games. Nel gremito auditorium della chiesa di San Francesco, accompagnato dal presidente di LC&G, Mario Pardini, l'animatore-fumettista ha parlato di spazio, stelle e sogni, dai quali sono nati poi i racconti e le fantasie di uno dei cartoni più belli degli anni ottanta. Con la moderazione dell'astrofisica Licia Troisi, scrittrice ed autrice di romanzi fantasy, ha partecipato all'evento anche il primo astronauta italiano ed europeo, Umberto Guidoni, che ha raccontato le sue esperienze di viaggiatore dello spazio.

"Quando da piccolo scrutavo l' immenso del cielo, chiedevo a mio padre che era pilota d'aerei, se eravamo solo nell'universo" - racconta Matsumoto. "Figlio mio, forse noi osserviamo il cielo egualmente a loro". Da qui è nata la devozione per l'infinito da parte dell'autore della fantastica saga. Di stesso spirito l'astronauta italiano. "La tecnologia e la voglia di scoperta, è in continua evoluzione" - interviene Guidoni. "Nella mia vita ho toccato lo spazio. Lo faranno anche altri, e forse questi altri sono già nati. Nel 1969, con il primo passo sulla Luna, la fantascienza ha per noi oltrepassato un limite. Lo spazio è per noi possibile".

E Matsumoto, parlando di possibilità di diventare cittadini dello spazio, svela la sua opinione sui pirati del Capitano. "Il teschio non deve essere visto come come un simbolo di paura, ma di coraggio, caparbietà, ovvero di colui che combatte fino alla morte per raggiungere uno scopo ben definito". Cresciuto con la passione delle stelle,degli aeroplani e del fantastico, l'autore giapponese si è poi unito al pensiero sincero di Guidoni. "Andremo su Marte? Certamente sì!" - ha sostenuto l'astronauta - "Allora io sarò quello che comprerá il primo biglietto per il viaggio".