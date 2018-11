Comics



Maurizio De Giovanni a Lucca con il commissario Ricciardi

giovedì, 1 novembre 2018, 19:05

di eliseo biancalana

"Sono un lettore di fumetti appassionato da sempre" ha confessato lo scrittore Maurizio De Giovanni. L'autore ha presentato a Lucca l'ultimo fumetto con protagonista il commissario Ricciardi, dal titolo "Il giorno dei morti" (Sergio Bonelli Editore), tratto dall'omonimo romanzo del giallista partenopeo. Sempre per la Bonelli, è in arrivo per la prossima primavera la versione a striscie della famosa serie de "I bastardi di Pizzofalcone".

La presentazione si è svolta presso il Salone dell'Arcivescovado, nell'ambito di Lucca Comics and Games. Ad affiancare lo scrittore due disegnatori dei fumetti del commissario Ricciardi, Daniele Bigliardo e Luigi Siniscalchi. De Giovanni si è detto molto soddisfatto della versione a fumetti dei suoi libri. "Posso dire di aver conosciuto i miei personaggi attraverso i disegni" ha affermato lo scrittore, per il quale "il fumetto è l'unica forma figurativa che risponde interamente alla fantasia".

"Il giorno dei morti" è il quarto romanzo del commissario Ricciardi che viene trasposto a fumetti dalla Bonelli. Sono in preparazione già altri tre volumi, sempre tratti dai romanzi. Entro l'anno la Bonelli farà uscire il fumetto anche in Spagna. Nel 2019 diverrà un fumetto anche "I bastardi di Pizzofalcone".

Ne "Il giorno dei morti" il commissario Ricciardi indaga sull'omicidio di un bambino. De Giovanni ha confessato che è stato difficile per lui scrivere questo libro. "Non l'ho mai riletto e non lo rileggerò mai, nemmeno in forma grafica" ha confessato. De Giovanni ha pubblicato 11 libri sul commissario. Sta preparando il dodicesimo, che chiuderà la serie dei romanzi, che potrebbe però continuare nella versione a fumetti, per la gioia dei numerosi appassionati.