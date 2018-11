Comics



Mikio Ikemoto: “Quando disegno non penso ad altro che alla storia che si sta sviluppando”

giovedì, 1 novembre 2018, 16:58

di barbara ghiselli

Mikio Ikemoto è stato ospite questa mattina nella sala stampa della camera di Commercio e ha risposto ad alcune domande da parte dei giornalisti in merito alla sua ultima opera “Boruto: Naruto next generation”, spin-off delle avventure di Naruto.

Ikemoto, mangaka e autore giapponese ha esordito con “Cosmos”, una breve storia pubblicata nel 1997 e nel 1999 sulla rivista settimanale Shonen Jump della Shueisha.

Dopo aver lavorato a “Naruto” come assistente di Masashi Kishimoto, nel 2016 sempre su Shonen Jump ha dato vita a “Boruto”, uno spin-off e un sequel dell'opera di Kishimoto sceneggiato da Ukyo Kodachi.

Con Boruto, Ikemoto ha realizzato una nuova illustrazione con protagonista il figlio di Naruto che si trova ad affrontare il suo primo esame di selezione dei chunin e che, per far colpo sul padre, infrange una regola importante; da lì parte la trama che conquisterà i moltissimi lettori che hanno avuto modo di apprezzare Naruto.

Ikemoto non ha voluto dare troppe anticipazioni su quest'opera e alla domanda su come si sente pensando che in tutto il mondo i suoi disegni sono apprezzati da un pubblico vastissimo ha risposto che quando crea e disegna non pensa ad altro, pensa solo alla storia. Ha poi detto che la storia di Boruto raccoglie un percorso di crescita del personaggio e che lui come autore non è abituato a parlare in pubblico ma a mettere tutto il suo impegno nel suo lavoro.