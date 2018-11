Comics



Miltos Yerolemou, alias Syrio in Games of Thrones" Al teatro di Shakespeare devo tutto"

sabato, 3 novembre 2018, 13:58

di donatella beneventi

Miltos Yerolemou fa il suo ingresso al Lucca Comics , portando con sé il mito, quello di Games of Thrones, serie entrata nella leggenda, in assoluto la più seguita a livello mondiale. Estremamente entusiasta della città e dell'evento:" Incantato dalla bellezza di questa città, non conoscevo il Lucca Comics e nemmeno sapevo che esistesse da cinquant'anni: non ho mai visto niente del genere, in nessuna parte del mondo- dice, con il suo accento britannico, ma che tradisce anche le sue origini cripriote.



Non ci si trova di fronte ad un attore nato sui set, ma ad un'artista che ha svolto una intensa attività teatrale in Gran Bretagna: la passione per il teatro nasce in gioventù, come terapia per superare le sue paure e la sta timidezza, trovando la sua dimensione. Nell'avvicinarsi al cinema, l'esperienza maturata gli è stata quanto mai utile, soprattutto quando è stato fatto il casting di Games of Thrones, dopo essere stato adocchiato da Kit Harington: il ruolo dello spadaccino è arrivato dopo numerose audizioni, con un piccolo trucchetto da parte sua" Per fare lo spadaccino- dice- occorreva essere bravi nella scherma, ovviamente io non lo ero , ma dissi il contrario, forte del fatto che avevo fatto teatro e conoscevo la danza, imparavo velocemente la coreografia per cui, in fin dei conti è stata una bugia ad aiutarmi. In seguito, ho avuto la fortuna di conoscere l'autore, George Martin, e mi resi conto che fuori, c'era una aspettativa enorme nei confronti della serie: lessi tutti i libri, non mi aspettavo e nessuno di noi si aspettava, che nel giro di poco tempo, sarebbe diventato un successo mondiale ".



Nel suo curriculum, anche una parte nel film Star Wars7: "Il workinprogress di Star wars è da sempre coperto di grande segretezza: quando feci il casting, nessuno sapeva esattamente di che trattasse il copione e tutt'oggi lo è: Star Wars è un brand molto forte, anche se penso che si stiano girando troppi film, sfruttando eccessivamente un filone che potrebbe così perdere interesse. Fare meno è sempre meglio che troppo".Non manca un elogio all'Italia e alla sua tradizione teatrale: "Shakespeare è stato un grande promotore dell'Italia nelle sue opere, e noi attori conosciamo la grande scuola della commedia dell'arte, mi guardo intorno e vedo paesaggi fantastici, una città murata come questa potrebbe essere favolosa come scenografia per un fantasy: la ricerca di location ad hoc è un grande business e l'Italia potrebbe farne parte, con incentivi ed investimenti in tal senso".