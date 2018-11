Comics



Oggi 60 mila visitatori, raffica di sequestri e sanzioni da parte della Municipale

venerdì, 2 novembre 2018, 21:43

Si è tenuta nel pomeriggio al Centro operativo comunale della Protezione Civile di Lucca la consueta riunione di tutti i rappresentanti della macchina organizzativa e logistica di Lucca Comics & Games per fare un bilancio della seconda giornata. Trenitalia ha registrato l'arrivo entro le 15 di 19200 persone; la pioggia pomeridiana ha determinato però l'anticipo delle partenze soprattutto in direzione Firenze. I parcheggi straordinari come ieri sono esauriti, eccetto Polo Fiere dove sono rimasti a disposizione solo 100 posti. Per quanto riguarda il 118 si sono registrati 3 interventi di cui solo due hanno determinato il trasporto dei pazienti al pronto soccorso dell'Ospedale San Luca. Il traffico è stato intenso ma non si sono registrate particolari criticità ad esclusione della zona nord della città dove fra le 9 alle 11 il flusso sostenuto del giorno feriale è stato rallentato dai veicoli in ingresso ai parcheggi in via delle Tagliate e nella zona del cimitero.

"Un venerdì purtroppo contrassegnato dall'acqua che, però, non ha fermato i 60 mila visitatori che hanno affollato e colorato la nostra città. Molti arrivati con il treno tantissimi con il Bus dato che viale Luporini già strapieno fin dalla prima mattina e un'infinità in auto al punto che i parcheggi a pagamento sono tutti esauriti – dichiara l'assessore alla sicurezza Francesco Raspini - Le previsioni ci dicono che il loro entusiasmo sarà ripagato da weekend decisamente più soleggiato. Ma la pioggia non ha fermato nemmeno il piccolo esercito di agenti di Polizia municipale e volontari della Protezione civile, dipendenti di Metro e operatori di Sistema Ambiente che stanno tenendo pulita la nostra città. Tutti costoro si stanno silenziosamente lavorando per garantire la buona riuscita dell'evento. Che piova o ci sia il sole, su un incrocio o in parcheggio sono tutti impegnati a fare in modo che questa festa vada avanti nel migliore dei modi. Lucca Comics & Games sono anche loro".

Nuova giornata di grande lavoro per gli agenti della Polizia Municipale impegnati sotto le intemperie a dirigere il traffico negli snodi principali della viabilità e nei controlli. Sono state verificate le aree di parcheggio esterne Cimitero, Palatucci, Don Baroni, via Paladini, via Civitali, via Cavalletti. È stata controllata la presenza di venditori abusivi in varie zone del centro storico e in particolare in corso Garibaldi, via della Fratta, Porta San Pietro, piazza San Michele, piazza Napoleone. Effettuati controlli in sette temporary store. Sono stati effettuati controlli a tre venditori su area pubblica posti sui viali della circonvallazione e sulla somministrazione di bevande da asporto in vetro nelle aree esterne e interne alla manifestazione.

Gli agenti hanno elevato 6 sanzioni al regolamento sul decoro urbano in via Battisti, via Buia, via del Battistero, via Santa Lucia, piazza Santa Maria Forisportam; 2 sanzioni per mancanza prezzi in via del Battistero e via della Polveriera, 4 verbali per occupazione abusiva suolo pubblico in via del Battistero, via Santa Lucia; 10 sequestri di merce abbandonata da venditori abusivi; 7 sanzioni per commercio abusivo su area pubblica con relativo DASPO e sequestro della merce; una sanzione a un parcheggiatore abusivo; un verbale per scia inefficace con intimazione di chiusura e ordinanza di sospensione SUAP in zona Porta San Pietro.

Multate due persone per accattonaggio molesto con relativo DASPO e sequestro somme (ancora da conteggiare). Una persona fermata nella zona di San Concordio ha opposto resistenza a un controllo effettuato dagli agenti ed è stata denunciata a piede libero per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

È stata inoltre condotta una misurazione sull'occupazione suolo pubblico in corso Garibaldi con ordine di rimozione. Infine multati 60 autoveicoli per sosta in area verde o divieto di sosta sanzionati anche 17 mezzi pesanti.