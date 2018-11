Comics



Ologrammi e animazione in real time: un incontro con Giacomo Puccini

giovedì, 1 novembre 2018, 15:40

È questo il titolo della conferenza che si terrà sabato 3 novembre alle ore 10 presso l'Auditorium Fondazione Banca del Monte nell'ambito di Lucca Comics 2018. Partendo dall'esperienza realizzata in occasione del Festival della Robotica Gianfranco Casano e Stefano Orlando della Italia 3d Academy, realizzatori dell'ologramma in real time che ha visto Giacomo Puccini duettare con Andrea Bocelli al Teatro Verdi di Pisa il 3 ottobre 2018 , verranno illustrati e dimostrati tutti i passaggi che hanno portato alla realizzazione dell'ologramma.Insieme ai partner del Progetto SmArt Sergio Piane di Alkedo Produzioni e Pericle Salvini di Great Robotics si discuterà di progettazione, realizzazione ed esecuzione di un Ologramma in Real Time ma anche di come si crea un personaggio 3D rispondendo alla domanda: Quale futuro per questa tecnologia? Nel corso dell'incontro sarà possibile vedere una dimostrazione del funzionamento di una tuta di mocap con la quale vengono realizzate le animazioni.

Il progetto SmArt è frutto dell'incontro di tre società (ALKEDO PRODUZIONI, ITALIA 3D ACADEMY, GREAT ROBOTICS) che condividono il proprio potenziale, il proprio capitale umano ed il proprio know how per mettere a punto servizi innovativi, ad alto valore tecnologico, nei settori del cinema, dello spettacolo,della formazione e della comunicazione.Una collabo¬razione reciproca in attività di ricerca, sviluppo ed innovazione nei settori della filiera cinematografica e dell'industria dell'audiovisivo, nelle arti sceniche, nella comunicazione multimediale, nella distribuzione di contenuti audiovisivi, nell'utilizzo delle nuove tecnologie ipermediali per la valorizzazione del patrimonio storico artistico e la valorizzazione del patrimonio del territorio anche ai fini di promozione turistica e nei nei settori della didattica, della formazione e dell'aggiornamento professionale.Una collaborazione che si concretizza presentando un futuro che è già oggi e grazie alla quale siamo in grado di utilizzare al meglio la tecnologia,dall'uso del 3d alla modellazione fino all'uso degli ologrammi, per supportare ogni attività volta a valorizzare cultura e arte.