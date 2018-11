Photo Marathon: il vincitore è Giovanni Ricci

Altri articoli in Comics

martedì, 13 novembre 2018, 15:00

Si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre 2019 la prossima edizione di Lucca Comics & Games, che con quella conclusa la settimana scorsa si è confermato il maggior show crossmediale dell'Occidente

giovedì, 8 novembre 2018, 15:48

Passata la sbornia di Lucca Comics & Games, che per cinque giorni ha sconvolto positivamente la nostra città, è necessario tirare le somme e tracciare un bilancio dell’edizione 2019

lunedì, 5 novembre 2018, 16:46

Cala il sipario sulla 52^ edizione di Lucca Comics & Games, la più grande manifestazione italiana dedicata all’intrattenimento, che nei cinque giorni di kermesse ha registrato oltre 251 mila presenze da ticketing, superando il dato del 2017

lunedì, 5 novembre 2018, 16:43

Si è appena conclusa questa edizione del festival e dato il tempo necessario agli espositori di portare via i loro materiali dai padiglioni che, subito dalle prime ore di questa mattina ha preso il via lo smontaggio delle strutture

lunedì, 5 novembre 2018, 16:38

A fine della fiera Lucca Comics & Games il commento di Esmeralda Giampaoli, presidente Confesercenti area lucchese, a consuntivo dell’ennesima edizione record

lunedì, 5 novembre 2018, 16:34

Per la prima volta, il premio “Best in Show” che il Festival Lucca Comics & Games riserva al miglior gioco dell'area games, è andato ad una persona che non è direttamente coinvolta con qualche gioco presentato in fiera. Il premio infatti è andato, a sorpresa all'ex direttore Renato Genovese