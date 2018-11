Comics



Pinocchio agli Orti di via Elisa

sabato, 3 novembre 2018, 14:59

Loro non mancano mai. Da dieci anni Silvia Pacini e Samuele Cosentino, con tutto il loro staff organizzano una degna accoglienza per Lucca Comics & Games. Lo fanno per passione, per coinvolgere il personale in una iniziativa che, alla fine, diventa un'esperienza aggregante e stimolante, ma lo fanno, soprattutto, per prendere parte a questa kermesse che per cinque giorni porta la città al centro del mondo. "Abbiamo cominciato i preparativi un paio di mesi fa - racconta Silvia Pacini - Tutti insieme abbiamo contribuito ad allestire questa scena. Alcune cose le abbiamo fatte da noi, altre le abbiamo acquistate su Internet e ormai abbiamo un magazzino pieno di costumi perché ogni volta li compriamo e non li prendiamo a noleggio".

"Ormai è una consuetudine - spiega Cosentino - A volte sono gli stessi componenti lo staff del ristorante che ci domandano quando si parte. E' coinvolgente, è una filosofia che ci porta a voler essere vicino alla città e alle manifestazioni che in questa avvengono".

Quest'anno sono dieci i personaggi della storia di Carlo Lorenzini, una storia a chilometri zero quella trovata da Silvia Pacini visto che Collodi è a un tiro di schioppo. Da Pinocchio a Geppetto, da Mastro Ciliegia al Grillo Parlante, dai gendarmi alla fatina, al Gatto e la Volpe. E nel giardino del ristorante è stata anche allestita la sagoma della balena bianca con Geppetto in fondo alla gola...