Pioggia incessante sui Comics: la città si svuota

venerdì, 2 novembre 2018, 17:08

“Se avete talento, anche se siete molto giovani, avete grandi possibilità di entrare alla Marvel”. Queste parole danno molte speranze a quelli che sognano di essere dei fumettisti in futuro, visto che sono state pronunciate da C. B.

venerdì, 2 novembre 2018, 16:57

Sono tutti in costume i protagonisti delle foto del giorno realizzate nel TIM CASTING, lo speciale set fotografico allestito da TIM in Piazza del Collegio. Oggi si sono registrate lunghe file per lo shooting che ha coinvolto infatti circa 400 cosplayer animando con i loro travestimenti l’area dedicata

venerdì, 2 novembre 2018, 16:44

Tra le grandi anteprime dell’Area Movie, a cura di QMI – Stardust, oggi arriva a Lucca Comics & Games 2018 Overlord, il nuovo film prodotto da J.J. Abrams, nelle sale italiane dall'8 novembre per 20th Century Fox

venerdì, 2 novembre 2018, 16:12

Come ogni anno l'Azienda USL Toscana nord ovest, di concerto con gli organizzatori di “Lucca Comics & Games”, ha predisposto un sistema di coordinamento di tutte le strutture operative per l'assistenza sanitaria all’interno dell'area interessata dall'evento

venerdì, 2 novembre 2018, 15:41

L'unione fa la forza, è proprio il caso di dirlo, specialmente se a unirsi sono due realtà lucchesi di eccellenza nella ricerca e nel gioco come la Scuola IMT Alti Studi di Lucca e Lucca Crea che, con la loro sinergia, hanno dato vita al Game Science Center, un centro...

venerdì, 2 novembre 2018, 15:11

L’arma dei carabinieri tra storia – tradizioni e tecnologie presente con un padiglione , all’interno del cortile degli svizzeri, dal 31 ottobre al 4 novembre, in occasione della 52^ edizione dell’evento di risonanza mondiale “Lucca Comics & Games"