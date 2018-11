Comics



Presentato a Lucca Comics & Games il nuovo manga del giovane autore Paolo Zeccardo

domenica, 4 novembre 2018, 17:38

di giulia del chiaro

Un manga che racconta la storia d’amore tra un ragazzo giapponese ed uno italiano trasferitosi a Tokio. Questa la storia di fondo del libro appena uscito, ed acquistabile sugli stand di Lucca Comics, del fumettista manga Paolo Zeccardo che ha presentato il primo volume, della trilogia “The heartbeat crash”, in attesa del secondo fumetto che comparirà sulla scena intorno a marzo.

“Un italiano con il tratto di un creatore di manga giapponese” così Midori Yamane, collega dell’artista come docente alla scuola internazionale di comics di Roma, dove Zeccardo insegna tecniche e narrazione manga, ha descritto l’autore. Si tratta di un giovane romano che ha esordito con il suo primo fumetto nel 2006 divenendo uno dei primi fumettisti italiani che hanno utilizzato, e si sono specializzati, nello stile manga.

Il volume racconta di uno spaccato della storia d’amore tra due giovani, un italiano e un giapponese, e comincia quando Michele si trasferisce a Tokio per andare a convivere con il proprio fidanzato. Da qui si apre lo spaccato sulle loro vite fatto di grandi e piccoli problemi di vita quotidiana.

“Tutto quello che ho raccontato e disegnato, in questo volume, non è altro che gran parte di ciò che io ho realmente vissuto” ha raccontato l’autore. La trama, infatti, contiene molti elementi autobiografici dal momento che Zeccardo, qualche anno fa, ha risieduto per due anni nella città giapponese dove ha vissuto una storia d’amore con un ragazzo del posto con il quale ha condiviso un appartamento per qualche mese. L’autore non nasconde, dunque, come tutti i personaggi, presenti nel manga, siano persone realmente esistenti così come alcune delle dinamiche raccontate non sono altro che fatti realmente vissuti dal protagonista.

Il primo volume di questo manga autobiografico dell’artista, appena uscito, sarà seguito da una prosecuzione del racconto in altri due volumi di cui il secondo dovrebbe uscire intorno a marzo.