Rai Radio2 e Caterpillar a Lucca Comics & Games fanno alzare Lucca all'alba

giovedì, 1 novembre 2018, 16:58

Mikio Ikemoto è stato ospite questa mattina nella sala stampa della camera di Commercio e ha risposto ad alcune domande da parte dei giornalisti in merito alla sua ultima opera “Boruto: Naruto next generation”, spin-off delle avventure di Naruto

giovedì, 1 novembre 2018, 16:02

Leiji Matsumoto è l'ospite d'onore dell'edizione 2018 di Lucca Comics and Games. L'artista nipponico creatore di "Capitan Harlock" e di "Galaxy Espress 999" ha partecipato nel primo pomeriggio a un'affollata conferenza stampa, durante la quale ha tenuto a lanciare un messaggio di pace. "Siamo nati per vivere, non per morire.

giovedì, 1 novembre 2018, 15:59

“Questa manifestazione trovo che sia splendida e vivace, vedo tante persone felici, numerosi cosplayers accanto ad edifici storici in questa bella città, mi rammarico solo di essere venuto quest'anno per la prima volta e non prima!”.

giovedì, 1 novembre 2018, 15:40

È questo il titolo della conferenza che si terrà sabato 3 novembre alle ore 10 presso l'Auditorium Fondazione Banca del Monte nell'ambito di Lucca Comics 2018

giovedì, 1 novembre 2018, 15:36

La graphic novel “L’Unica verità”, edizioni Erasmo, presentato stamattina all’auditorium di S. Girolamo, ha come protagoniste l’archeologa Elisabetta Abela, il duo musicale Le Noir, ma anche la famiglia Guinigi ed in particolare Ilaria del Carretto e la città di Lucca e narra, in modo romanzato e con un alone...

giovedì, 1 novembre 2018, 15:33

Incontro con Junji Itō, maestro del manga horror, fra introspezione sociale al press café all'interno di Lucca Comics Games che si è tenuto questa mattina presso la Camera di Commercio in corte Campana