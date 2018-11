Comics



Recaldin (Lega): "I colpevoli del furto ai Comics devono essere assicurati alla giustizia, ma i Cannabis Shop vanno chiusi"

giovedì, 1 novembre 2018, 15:30

Il dottor Andrea Recaldin, commissario Lega Provincia di Lucca, interviene in merito al furto avvenuto questa notte allo stand Like Cannabis Store all'interno del Lucca Comics.

"Il furto avvenuto al Like Cannabis Store all'interno del Lucca Comics è un fatto gravissimo e ci auguriamo che i responsabili di tale atto vengano immediatamente affidati alla giustizia - esordisce - . Non una bella figura per l'amministrazione comunale lucchese e purtroppo per la città tutta. Lucca non è questa e non merita di veder infangata una manifestazione come quella dei Comics, rassegna internazionale unica al mondo, che attira curiosi ed appassionati da ogni parte del globo e che per questo pone su di sé in questi giorni, tutti i riflettori mediatici nazionali ed internazionali. Siamo sicuri che le Forze dell'Ordine sapranno presto fare luce su quanto accaduto e comunque ci ribadiamo contrari all'apertura di tali attività, dentro e fuori le manifestazioni - prosegue -. Per la Lega non esistono droghe "leggere" e quindi ci opponiamo fermamente alla vendita legalizzata di tali sostanze; nella speranza che presto si possa non vedere più attività di questo tipo nelle nostre città" conclude.