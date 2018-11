Comics



Stigma, un anno vissuto... pericolosamente

giovedì, 1 novembre 2018, 20:55

di chiara forni

Una nuova etichetta editoriale è sbocciata proprio un anno fa, nel cuore di Lucca. Si tratta del progetto Stigma che, proprio in occasione del Lucca Comics & Games, ha raccontato il suo primo ed entusiasmante anno di vita.

Con il sostegno della casa editrice Eris, gli autori più talentuosi hanno avuto la possibilità di produrre una serie di libri diversificati fra loro, ciascuno con il proprio stile. Un'etichetta autogestita, interna ad Eris edizioni, ma del tutto indipendente.

Ad essere presenti durante l'incontro sono gli autori AkaB, Luca Negri, Dario Panzeri e Pablo Cammello. In questo primo anno di vita del progetto, si è parlato dell'uscita di ben 12 libri inseriti sul catalogo di presentazione. Col tempo, il progetto è stato valorizzato guidando i suoi fondatori verso un importante successo. Infatti, al momento è prevista la pubblicazione di 20 libri, tanti quanti sono gli autori che li hanno realizzati.

Per l'occasione sono intervenuti anche la relatrice Anna Matilde Sali ed il moderatore Valerio Bindi, considerato un fiancheggiatore del progetto, nonché una spalla su cui appoggiarsi. La Eris editrice si definisce una “small press”. Ciò è dovuto al numero di produzioni che l'editore gestisce ogni anno. Infatti la pubblicazione di soli 15 libri all'anno offre la possibilità di dedicarsi al 100 per cento ad ogni singolo libro, occupandosene completamente. Questo invece non succede ad altri editori che arrivano a pubblicare un notevole numero di libri in breve periodo.

L'entusiasmo e l'innovazione dei fondatori del progetto li sta guidando verso il successo. Ognuno è libero di creare, realizzare ed innovarsi, mettendosi in gioco. Ed è questa la logica del progetto Stigma ed il motivo per il quale è nato: condividere determinati valori è stato fondamentale per crescere ed andare avanti.