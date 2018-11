Comics



Tanti auguri Tex, 70 anni e non sentirli

giovedì, 1 novembre 2018, 08:54

di virginia volpi

Un posto speciale, in questo Lucca comics&games 2018, non poteva che avercelo lui: Tex Willer. Il fumetto creato da Giovanni Luigi Bonelli e dal disegnatore Aurelio Galeppini, compie 70 anni (a dire il vero li ha compiuti il 30 settembre ma in questo caso si fa un eccezione, ndr).



Per festeggiare uno dei personaggi dei fumetti più longevi e famosi nel mondo, si è tenuto un vivace dibattito nella chiesa di San Giovanni tra Michele Masiero, direttore editoriale della Sergio Bonelli editore, il filosofo Giulio Giorello e i giornalisti Fabio Licari e Massimo di Grazia.



“Tex è indubbiamente uno dei più duraturi del fumetto mondiale, insieme a Batman e Superman: - ha esclamato Giorello - è nato nel 1838, ha un passato da fuorilegge perché si è sporcato la fedina penale per vendicare chi gli ha ucciso la famiglia, e pur essendo nato nel Texas ha combattuto la guerra civile per la sua fede antischiavista. In poche parole: è il nemico giurato di ogni ingiustizia, come si fa a non amarlo”.



Dopo aver condotto la vita del cowboy, vincendo non pochi rodei, Tex diventa un ranger e dedica la vita alla lotta all’ingiustizia anche a costo di sfidare le regole e le leggi. “Con il nome di Aquila della notte diventa anche il capo supremo delle tribù Navajo, - ha aggiunto Michele Masiero- e sposerà proprio una squaw, Lilith, la figlia del capo Freccia Rossa che gli darà il figlio Kit che a sua volta morirà di vaiolo, a causa di una terribile epidemia provocata da un gruppo di fuorilegge sui quali si abbatterà la vendetta di Willer. Questo suo legame ha anticipato le tematiche del New Western degli anni ‘70, ed il suo antirazzismo è uno degli elementi che gli ha permesso di attraversare i decenni senza mai perdere il successo”.



E per celebrare proprio la speciale ricorrenza, a partire dal 29 dicembre, la Sergio Bonelli editore, in collaborazione con La gazzetta dello sport ed il Corriere della sera, ha deciso di pubblicare una nuova collana: 50 volumi da 140 pagine interamente a colori che accompagneranno ogni settimana i due quotidiani di Rcs.



“E la domanda sorge spontanea: - ha interrotto Licari - come mai dopo 70 anni di cazzotti e cavalcate siamo ancora qui a parlare di Tex Willer? Perché gli si dedicano mostre, saggi, film e documentari? Solo una risposta c’è. Perché in fondo al cuore dei ragazzi, e soprattutto ex ragazzi, sonnecchia un’umanissima voglia di mandare a gambe all’aria il tran tran della vita quotidiana. Tex pur essendo profondamente antipolitico, mantiene sempre una forte vocazione civile: se trova un prepotente che s’approfitta di lui, gli fa saltare la sedia da sotto il sedere!”.



“Il fumetto, diceva Sergio Bonelli, sembra una cosetta popolare, ma invece è una cosa complicata, - ha concluso Di Grazia - importante, con una struttura raffinata. Bisogna aver voglia di capirla, mettere in relazioni, parola e disegni, trama e azione. E lui creando questo capolavoro ci è riuscito benissimo. Basti dire che è stato e continua tutt’oggi ad essere il protagonista delle vicende del West classico, ecco perché non risente dei segni del tempo”.



In tutta Italia non mancano occasioni di festeggiare il grande ranger e proprio a Milano, fino al 27 gennaio al museo della Permanente, sarà possibile ammirare fotografie, tavole originali, video, materiali rari e tanto altro. E nel frattempo, a Lucca comics, all’auditorium Agorà, dalle 9 alle 19 (sabato fino alle 20), potrete rivivere la 70Tex experience proprio sulla mostra milanese grazie agli Oculos go.