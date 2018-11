Comics



Tentativo di Guinness World Record a Lucca Comics and Games con una storia di Topolino

giovedì, 1 novembre 2018, 22:18

di barbara ghiselli

Partito questa mattina alle 10, nel cortile Carrara, all'interno della manifestazione Lucca Comics and Games, il tentativo da parte del disegnatore Claudio Sciarrone di arrivare al Guinness World Record realizzando la striscia di fumetti più lunga del mondo. "Questa striscia dovrebbe essere lunga 300 metri – racconta Sciarrone a La Gazzetta di Lucca - in modo da superare il precedente record che è di una ragazza pachistana, che ne ha fatta una di 287 metri".

Sciarrone fa presente di aver collaborato già a un record del genere, infatti prima di quello della ragazza pachistana, ne venne realizzato un altro, sempre all'interno della manifestazione di Lucca Comics, nel quale lui insieme ad altri autori coprirono una striscia di fumetti dedicata alle avventure di Topolino. Questa volta la responsabilità è più grande, dato che dipenderà tutto da lui, se questo nuovo Guiness World Record verrà realizzato. Sciarrone non ha certo bisogno di presentazioni infatti ha un curriculum incredibile: ha iniziato a collaborare con la Disney Italia appena uscito dal liceo artistico, ed è del 1992 la sua prima storia pubblicata e, da quel momento, la collaborazione continuativa e consecutiva come autore di Topolino non è mai terminata. Ha illustrato anche l'adattamento a fumetti dei film Atlantis - L'impero perduto, Monsters & Co., Alla ricerca di Nemo , Wall E e molto altro. Sciarrone ha dichiarato anche di aver scritto, coadiuvato da altri autori Disney, la storia di questa lunghissima striscia che è dedicata a Minnie e Topolino. L'autore dovrebbe terminare la striscia di 300 metri sabato 3 novembre dopo le 18, e, se tutto andrà bene come ci auguriamo, a quell'ora avverrà una cerimonia di verifica ed eventuale consegna del Guinness dei Primati a Disney, Topolino e Sciarrone. In questi giorni naturalmente il il pubblico potrà osservare i progressi di questa sfida di Claudio Sciarrone e partecipare così a uno storico risultato. Sponsor dell'iniziativa è la Ferrero.