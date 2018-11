Comics



Tim casting: le foto del giorno a Lucca Comics & Games

venerdì, 2 novembre 2018, 16:57

Sono tutti in costume i protagonisti delle foto del giorno realizzate nel TIM CASTING, lo speciale set fotografico allestito da TIM in Piazza del Collegio. Oggi si sono registrate lunghe file per lo shooting che ha coinvolto infatti circa 400 cosplayer animando con i loro travestimenti l’area dedicata.

Lo spazio, nato dalla collaborazione con Edvige Faini, concept artist italiana, ispirato all’universo di Angie Digitwin, la donna Fibra eroina degli spot TIM, è aperto a tutti coloro che presenti a Lucca vogliono essere immortalati da Marco Craig, fotografo di moda e pubblicità. I migliori scatti verranno inseriti in un numero speciale “Lucca Comics & Games” del fumetto Panini Angie Digitwin. Tutte le immagini realizzate possono essere ritirate dagli interessati nel TIM Dome, ex Cavallerizza.

La partecipazione di TIM, main sponsor di questa importante manifestazione, conferma l’impegno dell’azienda nel proporre al grande pubblico nuove esperienze d’intrattenimento digitale, coinvolgenti e di qualità abilitate dalla propria infrastruttura di rete ultrabroadband.